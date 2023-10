Bajas generalizadas de los granos en Chicago

Los granos cerraron con pérdidas en el mercado de Chicago, presionados por el avance de la cosecha norteamericana y la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

El contrato de noviembre de la soja cayó 1,15% (US$ 5,42) hasta los US$ 465,18 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,07% (US$ 5,14) y se ubicó en US$ 471,97 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el firme avance de la cosecha estadounidense que, según estimaciones privadas, ya cubrió el 36% del área apta, contra un 23% relevado por el Departamento de Agricultura (USDA) este lunes, plantearon los analistas de la corredora de granos Granar.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una baja del 1,60% (US$ 6,61) en la harina hasta los US$ 405,20 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,98% (US$ 12,57) para posicionarse en US$ 1.263,01 la tonelada.

El maíz, en tanto, se retrajo 1,10% (US$ 2,17) y se ubicó en US$ 193,69 la tonelada, por toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras las subas de las últimas jornadas, a lo que sumó la presión del progreso de la cosecha norteamericana.

Por último, el trigo descendió 1,72% (US$ 3,67) y cerró a US$ 208,80 la tonelada.

Tal como sucedió con el maíz, la toma de ganancias fue la principal razón que justificó al caída de las cotizaciones.