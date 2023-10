Pehuajó: no descartan que la mujer detenida por el crimen de su madre sufra algún cuadro se salud mental

Graciela Emilse Rubino, de 47 años, no se mostró shockeada ni acongojada, según explicó un jefe policial a los medios locales.

El crimen de María Ester Suquía, de 82 años, conmociona a la ciudad de Pehuajó desde el mediodía del martes. La mujer, que estaba postrada por un cuadro de salud, fue encontrada muerta en su casa, asfixiada con un almohadón y una bolsa, y por el homicidio está detenida su hija, Graciela Emilse Rubino, de 47 años.

El hecho fue descubierto el martes cerca del mediodía, luego de que Rubino llamara a la ambulancia, diciendo que su madre se había suicidado. No obstante, cuando llegaron los médicos, la mujer habría confesado ser la autora del crimen.

En una conferencia de prensa con medios locales, el comisario César Arvizu, dio detalles del caso, y expresó que Rubino sería indagada en las próximas horas.

“La mujer fallecida, de 82 años, fue hallada con una bolsa de nylon en su rostro, un pañuelo en su boca y, si bien la cabeza de la persona fallecida se encontraba depositada sobre una almohada, al costado había un almohadón que creemos que también tiene que ver, que puede haber sido utilizado como mecanismo de asfixia para provocar el deceso de la persona”, especificó el jefe policial, según consignó el portal del diario Noticias.

Arvizu remarcó que “la Policía no fue convocada antes de este hecho, pero sí surge de declaraciones que se tomaron a vecinos y al personal doméstico, porque era una familia muy hermética, tomamos conocimiento de que había un ingreso al hospital, anteriormente, por una posible tentativa de suicidio de la persona que hoy se encuentra fallecida. Todavía no recibimos el informe detallado de historia clínica de los organismos que estamos mencionando”, sostuvo Arvizu.

En tanto, sobre Rubino, el jefe policial expresó que no se descarta algún problema de salud mental. “Tal vez se trata de un caso donde puede haber algún tipo de complicación de salud mental. No soy especialista para hacer un análisis profundo en eso, pero la reacción de la mujer detenida no es normal en este tipo de casos. No había ningún tipo de impacto por el hecho, no estaba la persona congojada, conmovida ni shockeada por la muerte de su madre” remarcó Arvizu.

El caso recayó en el fiscal Luis Caldentey, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 descentralizada en Pehuajó, Departamento Judicial Trenque Lauquen.

DIB