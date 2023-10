Massa: “la mitad” de los que hoy son ministros no tendrán cargos si llega a la Presidencia

El candidato de Unión por la Patria reconoció los errores del actual Gobierno y apuntó contra funcionarios que “la sacaron barata”.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó que si llega a la Casa Rosada la mitad de los ministros del actual Gobierno de Alberto Fernández no van a tener cargos.

La mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización”, reconoció Massa. “No significa que no las quiera, que no las respete. Es un problema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta pública”, agregó.

En ese sentido el candidato apuntó, entre otros aunque sin nombrarlo, a su antecesor en Economía, Martín Guzmán. “Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y siquiera pidieron perdón”, señaló. Y añadió: “Yo tengo una relación de respeto con otros funcionarios que estuvieron. Sin embargo, no comparto lo que hicieron por ejemplo, en materia de aprobación de importaciones”.

En una entrevista con el ciclo Caja Negra, el ministro se refirió a desilusión de la gente con la actual gestión: “Tiene razón. Con (Mauricio) Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó… pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina”.

Al respecto de la salida de Martín Insaurralde del Gabinete bonaerense, reflexionó: “Fue un gravísimo error. Pagó con la renuncia, pagó la Jefatura de Gabinete, pagó con la renuncia de la candidatura. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero te diría que eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín. Pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato”.

Consultado por su llamado a la “unidad nacional” y la posibilidad de abrir su eventual gobierno a dirigentes de otros espacios, se le preguntó específicamente por su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que es su amigo y que lo entiende: “Lo llamé después de la elección para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y Macri hizo todo para humillarlo”. Para Massa el ex presidente “forzó y terció en la interna” de Juntos por el Cambio para que Larreta perdiera.

De cara al futuro, reiteró que buscará “cambiar la ley penal cambiaria y el sistema de la ley penal tributaria”. “En Argentina es gratis ir al Tribunal Fiscal. Muchas grandes empresas en lugar de pagarle a la AFIP se van al Tribunal Fiscal donde las deudas duermen años y años y se van devaluando. Hay 5 mil millones de dólares que están durmiendo ahí”, lamentó. “Es vergonzoso. Piden orden fiscal y hacen todo para no pagar, por eso en Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. Eso va a ser aleccionador”, concluyó.