Salud: está en marcha la prueba piloto para sacar turnos online en hospitales bonaerenses

En principio estará disponible para especialistas en pediatría, clínica, medicina general y ginecología, de más de los 70 centros salud de 40 municipios.

El ministerio de Salud de la Provincia puso en marcha una prueba piloto para poder sacar turnos online para atenderse en hospitales bonaerenses. Esta iniciativa les permitirá a las y los bonaerenses reservar una consulta médica sin moverse de su casa, lo que reducirá gastos en traslado, y colas de espera interminables desde la madrugada ante la gran demanda en los establecimientos públicos. En esta primera etapa, estarán disponibles 11 mil turnos.

Así, desde este lunes, toda persona mayor de 13 años podrá pedir una cita desde la computadora o el celular con un especialista en pediatría, clínica, medicina general y ginecología, en más de los 70 hospitales bonaerenses ubicados en los 40 municipios de la Provincia que estarán habilitados en esta primera instancia. Luego, de manera progresiva, se incorporarán los establecimientos de salud municipales.

El acceso a los turnos webs se podrá hacer desde la página principal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, www.ms.gba.gov.ar, en la opción “Turnos Web”, y para ingresar se deberá validar la identidad con ReNaPer, AFIP o ANSES.

Luego, se podrá reservar una o varias citas realizando la búsqueda por partido, institución y especialidad; una vez realizada la selección aparecerán los turnos disponibles en los establecimientos habilitados.

En ese momento, se podrá elegir el turno de acuerdo a las necesidades y la disponibilidad, y confirmar la reserva, que podrá visualizarse luego en la sección “Próximos Turnos”. Desde ese sitio también podrán ser cancelados en caso de no poder concurrir por una eventualidad, ya que se recomienda no reservar turnos de no tener seguridad de poder asistir a la consulta.

En el caso de los menores de 13 años deberán ser las madres, padres o responsables afectivos quienes reserven sus turnos, que quedará anotado con los datos personales de las personas adultas que lo soliciten y luego, en el establecimiento de salud dónde se realice la atención, se hará el empadronamiento y registro a nombre del niño o niña. Se podrá realizar más de una cita médica en el caso de tener más de un/a niña/o a cargo.

Esta estrategia piloto de la cartera de Salud de la Provincia apunta a resolver una antigua demanda de la población bonaerense y permitirá reducir la espera, los costos en transporte y los tiempos en la atención, lo que posibilitará llegar a diagnósticos y tratamientos de manera más oportuna.