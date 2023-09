Sin ofertas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el precio de la soja se ubicó en $163.000

El mercado de soja no contó hoy con un precio abierto ofrecido por los compradores en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque en el registro oficial SIO-Granos se observaron algunas operaciones concertadas con destino al Gran Rosario en valores de $163.000 la tonelada.

En este marco, y a pesar de todavía estar vigente la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V), la BCR indicó que “los granos gruesos vieron caer su dinamismo en materia de compradores activos” y que en el caso de la soja “no se registraron ofertas abiertas de compra por parte del sector industrial y la exportación”.

Esta situación se dio en la misma jornada en la cual fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) dijeron que el Gobierno no tiene intenciones de extender el funcionamiento del PIE V más allá de su fecha de cierre fijada para el 30 de septiembre.

El nuevo “dólar soja” estableció un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de las industrias en el mercado local.

Desde que se puso en marcha la medida hasta ayer, se comercializaron poco más 3,6 millones de toneladas de poroto de soja en el mercado local según la BCR y 3,7 millones según cálculos de las Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

El precio del maíz, en tanto, se ubicó para la entrega contractual en $68.000 la tonelada y en US$ 180 en moneda extranjera.

Por el cereal la cosecha 2023/24, el tramo febrero-mayo 2024 se ubicó en US$ 180 la tonelada, junio en US$ 170 y julio en US$ 165.

En cuanto al trigo, el valor propuesto por el cereal con descarga entre noviembre y enero del año próximo fue de US$ 220.

Por último, se destacó el regreso de las ofertas por girasol, las cuales se ubicaron en $110.000 para la descarga inmediata.