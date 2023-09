Macri contundente: “Patricia Bullrich tiene equipo y coraje para enfrentar a las mafias”

El ex presidente Mauricio Macri, dijo que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tiene “equipo y coraje” para “enfrentar a las mafias”, y además se distanció del presidencial Javier Milei: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin un solo gobernador propio y con apenas un puñado de diputados y senadores?. Además sostuvo que para gobernar Argentina se necesitan al menos cuatro mil personas con experiencia.

En La Nación +, entrevistado por Alfredo Leuco, el ex presidente Mauricio Macri dijo: “está todo bien, pero una persona sola ¿pude hacer un cambio?. Yo estaba casi solo y tenía cuatro gobernadores. Javier Milei tiene cero gobernador. Yo tenía un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto de los senadores y los libertarios tendrían aún menos”.

“Quiero decir con sinceridad, gobernar hoy en el mundo es complejo, está realmente difícil. Miremos los problemas que tiene (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron, y ahí no tienen los problemas de pobreza que tiene Argentina, no tienen cuarenta tipos de cambio, no tienen un ministro de Economía candidato que inventa mintiendo, engañando cínicamente una nueva medida que nos hipoteca el futuro…está difícil…Argentina es aún mucho más difícil. Gobernar Argentina requiere desembarcar como mínimo con cuatro mil personas con experiencia previa, que se coordinen entre ellos y quienes los conduzca haya vivido lo que es la fuerza del status quo, Patricia lo vivió, Patricia lo enfrentó a Mayano, no dice que lo va a enfrentar, ya lo enfrentó, y por eso Moyano no quiere que Juntos por el Cambio con Patricia llegue al poder; ella ya enfrentó a narcotraficantes, no lo cuenta, lo hizo y los puso de patitas fuera de Argentina”, sostuvo.