Patricia Bullrich iniciará recorridas de campaña en una casa rodante

La candidata a presidenta de JxC recorrerá desde el viernes distritos bonaerenses junto a Grindetti. Después irá a otras provincias. Críticas a Massa y Milei.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, comenzará una recorrida en una casa rodante por varios distritos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de apuntalar la campaña de Néstor Grindetti y buscar mejorar la performance en un territorio clave para poder meterse en el ballotage. En la gira que la llevará además a otras provincias buscará un doble objetivo: reforzar las críticas para el Gobierno y Sergio Massa, pero a su vez restarle votos al libertario Javier Milei, el aspirante más votado en las PASO y con quien, estiman, comparte parte del electorado.

La casa rodante ploteada con el slogan “la fuerza para ordenar el país” comenzará su recorrido en la localidad de El Palomar, en provincia de Buenos Aires, y seguirá rumbo a Cañuelas y Ezeiza. Luego, en horas de la tarde, Bullrich tendrá un gesto con el campo y llegará hasta Bolívar, donde participará de la importante Expo Rural de esa ciudad del centro bonaerense.

El sábado hará un paso por Olavarría, gobernada por Juntos por el Cambio, y al mediodía continuará rumbo al sur provincial para llegar a Bahía Blanca, también administrada por un intendente del mismo signo político.

En la parte bonaerense de la gira estará acompañada por Grindetti, candidato a gobernador del espacio y que terminó lejos en cantidad de votos de Axel Kicillof. Si bien desde JxC estima que los votos de Diego Santilli deberían ir quedarse dentro del espacio, buscarán fortalecer una imagen de unidad y no dejar nada librado al azar. De hecho, el diputado nacional que perdió la interna se sumó a la campaña para recorrer 30 distritos estratégicos de la provincia con el objetivo de fortalecer la candidatura del exintendente de Lanús.

Bullrich prometió este jueves ordenar el Banco Central para que con una nueva ley se impida la emisión que, explicó, es lo que genera más inflación. Y si bien no quiso adelantar si mantendrá los acuerdos de precios, algo que es criticado desde JxC, sostuvo que no se repetirán los errores de la administración de Mauricio Macri. “En nuestro Gobierno tuvimos algunos problemas como dice (Carlos) Melconian: ‘empezamos en Harvard y terminamos en salita roja’. No vamos a hacer lo mismo que en 2015”, lanzó.

En tanto, la candidata fue muy crítica de la situación actual y estimó que serán meses muy complicados hasta que asuma el nuevo presidente. “Massa nos saca todos los días plata del bolsillo. La licuación que se ha hecho de los salarios en el último tiempo es total y absoluta en todos los rubros. Está rifando el país”, aseguró la exministra de Seguridad a Radio con Vos al criticar las últimas medidas del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria. “Lo que está haciendo Massa es un efecto rápido para intentar ganar un voto dejando a 46 millones de argentinos con una inflación que no sabés cuándo para”, agregó.

Tras cuestionar la dolarización que propone Milei, la candidata de JxC se refirió al violento discurso del libertario, que la llamó terrorista y la vinculó con Montoneros. “Cuando Milei dice que todos los periodistas son ensobrados o no acepta que se le discuta se le nota un nivel de violencia fuerte. Él dice que el que piensa distinto es una cucaracha o un mogólico”, señaló.