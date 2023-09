El Abasto desborda de cultura: se presentó la segunda edición de Abasto in Situ

Seis nuevas propuestas que fusionan arte, comunidad, espacio público y patrimonio, que resultaron ganadoras del Premio Abasto in Situ 2023, se sumarán a la cultura porteña a partir de septiembre.

Por medio del Premio Abasto in Situ 2023, organizado por el programa Abasto Barrio Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, con el aporte del Banco Ciudad, la Fundación Banco Ciudad y el Complejo Teatral de

Buenos Aires, seis nuevas propuestas artísticas multidisciplinares se podrán disfrutar en las calles y espacios del Abasto, durante los fines de semana de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Yo de piel, de Leticia Mazur; Callejón espacial, de Javier Daulte, Federico Buso, Débora Zanolli y Nacho de Santis; Noche de Cúpulas. Edición Cielos del Abasto, de Ana Groch; Niñxs del Abasto – La Llave, de Ana Gonzalez y Cristian Scotton; DJ Cucaracha. No doy abasto, de Valentina Cottet y Dana Crossa; y Boom Ceviche-Bailable, de Carla Di Carlo, Sofía Rypka y Mijal Katzowicz son las obras ganadoras que formarán parte de la segunda edición de

Abasto in Situ 2023. Un ciclo de obras site specific escritas y especialmente diseñadas para formar parte del programa Abasto Barrio Cultural, el cual convierte al espacio público y a algunos establecimientos icónicos del barrio, en platea y escenario de las artes escénicas.

Buscando generar, así, nuevas maneras de hacer teatro en espacios no convencionales y fuera de los circuitos cerrados.

La presentación de Abasto in Situ 2023 se realizó el pasado sábado en la Nave Cultura Parque de la Estación donde se hizo entrega de los premios a las obras seleccionadas.

Estuvieron presentes el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro; el director de Abasto Barrio Cultural, Emiliano Michelena; y el Gerente General del Banco Ciudad, Gustavo Cardoni , con la presencia de ganadores, jurados y referentes del sector de la cultura independiente.

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de una función de Efectos Especiales-Edición Abasto, una performance de danza, actuación y cine, realizada por los artistas Luciana Acuña (Grupo KRAPP) y Alejo Moguiliansky (El Pampero Cine). Realizada con el apoyo del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta obra fue estrenada en

Microcentro Cuenta en febrero de 2023, y luego presentada en el Festival Internacional de Rio Preto y el SESC Campo Limpo, São Paulo, Brasil. En octubre se presentará en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, en el Teatro La Mutant de Valencia, España, y en el Festival de Santiago a Mil, Chile. Luego de la performance, la ceremonia contó con un show de la Orquesta Pandeiros y Vientos y la jornada finalizó con un DJ set de La Re Fiesta en la Nave Norte.

En septiembre y octubre, además, se podrá disfrutar de funciones especiales de las obras seleccionadas por Abasto in Situ 2022.

Sobre la convocatoria

Del 7 de junio hasta el 14 de julio de este año, se llevó adelante una convocatoria abierta que recibió más de 60 aplicaciones. La misma buscó generar seis creaciones artísticas multidisciplinares enmarcadas en el concepto de site specific, pensadas especialmente para ser desarrolladas en el barrio del Abasto, con el objetivo de que la ciudad sea habitada como espacio de experiencia escénica, potenciándola como motor de desarrollo social y económico. Pudieron participar artistas individuales, colectivos de artistas radicados en la Ciudad de Buenos Aires y espacios culturales del barrio del Abasto. De este modo, hacedores culturales fueron convocados a postular proyectos que fueran capaces de articular arte, comunidad, espacio público y patrimonio.

El comité de selección estuvo integrado por la integrante del equipo del programa Abasto Barrio Cultural dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, Gabriela Gobbi; la Gerenta de producción artística del Complejo Teatral de Buenos Aires, Silvina Silbergleit; y los directores y dramaturgos Juan Coulasso y Mariano Stolkiner.

Se otorgaron los siguientes premios:

● “Gran Premio Abasto”, para los proyectos Yo de piel de Leticia Mazur; Callejón espacial, de Javier Daulte, Federico Buso, Débora Zanolli y Nacho de Santis; y Noche de Cúpulas. Edición Cielos del Abasto, de Ana Groch. Cada uno recibirá una dotación económica de tres millones de pesos ($3.000.000).

● “Abasto in Situ”, para los proyectos Niñxs del Abasto – La Llave, de Ana Gonzalez y Cristian Scotton; DJ Cucaracha. No doy abasto, de Valentina Cottet y Dana Crossa; y Boom Ceviche-Bailable, de Carla Di Carlo, Sofía Rypka y Mijal Katzowicz. Cada uno recibirá una dotación económica de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000).

Las obras seleccionadas contarán, además, con acompañamiento del equipo de Abasto Barrio Cultural para su desarrollo y emplazamiento. A su vez, el jurado, de reconocida trayectoria, brindará capacitaciones y asesorías para la realización de los trabajos premiados dentro de la categoría “Abasto in Situ”.

Sobre las obras ganadoras

● Yo de piel, de Leticia Mazur, es un trabajo inédito que explora la vivencia del cuerpo como clave en la construcción de la identidad. Busca echar luz sobre los procesos en los cuales la corporalidad se ve afectada y transformada por el entorno, la cultura, los deseos, temores, circunstancias, imposibilidades, decisiones, el imaginario y por una infinidad de cuestiones que -a veces- quedan en el inconsciente. Pero que, de alguna

u otra manera, cada cuerpo archiva. Cómo eso a lo que se suele llamar “Yo” se va construyendo en ese devenir.

● Callejón espacial, de Javier Daulte, Federico Buso, Débora Zanolli y Nacho de Santis, busca contar la historia, desde sus inicios hasta la actualidad, del Espacio Callejón en el marco del aniversario número 30 del sitio. En este sentido, la propuesta traza un viaje en el tiempo, que comienza en el año 1963, en la “Fábrica de Mates y Bombillas”, para luego llegar a 1993 con “El mundo de Alicia” y finalizar en el 2023 con la “Compañía de Actores”. La propuesta surge de la idea de pensar al Espacio Callejón como un lugar que se reinventa a sí mismo.

● Noche de Cúpulas. Edición Cielos del Abasto, de Ana Groch, es un proyecto que invita a conocer el barrio del Abasto y transitarlo con una mirada más atenta; descubriendo teatros, edificios, restaurantes, rincones más invisibles pero que dejan pistas para ser encontrados. Esta edición de “Noche de Cúpulas” propone indagar en las huellas de todos aquellos inmigrantes que se arraigaron cerca del Mercado de Abasto e hicieron con sus quehaceres, sus usos y costumbres, un modo de ser y habitar el mundo. Las huellas de aquellos que vinieron, que construyeron, que dejaron rastros, marcas, un tejido que se amalgamó con la generación de sus nietos y que se puede rastrear en las producciones simbólicas que proliferan en los espacios culturales del hoy, transmutadas y transformadas.

● DJ CUCARACHA – no doy abasto, de Valentina Cottet y Dana Crossa. En esta historia, una cucaracha de un metro setenta decide finalmente morir y despedirse del Abasto, barrio que la vio crecer. Con un requiem melancólico, trash y desopilante, este bicho invita a los espectadores a presenciar sus últimos minutos en un recorrido por puntos claves de su vida y del barrio, y escuchar un recital de despedida en el desierto chatarroso y ecléctico del Abasto, donde lo animal y lo humano se confunden como se confunden la mugre, los vicios, el hambre y el amor. La escala humana de la protagonista es proporcionalmente emocional: siente melancolía, bronca, amor, desdicha, angustia, euforia, y todo lo que pueda caber en una existencia de un metro setenta y miles de años de supervivencia. Con el peso de toda la historia y la tradición del mundo en sus seis patas, habiendo sido testigo de sus

virtudes y sus atrocidades, el bicho más inofensivo y más odiado se despide. Ha visto nacer al Abasto, ahora el Abasto la verá morir.

● Boom Ceviche-Bailable, de Carla Di Carlo, Sofía Rypka, Mijal Katzowicz, es una obra que se sitúa en un restaurante peruano o en las memorias de Rosa, su dueña. Se despliegan una serie de cuadros bailables que recogen los personajes y acontecimientos de la historia para generar una nueva ficción. La música de Chabuca Granda, los hijos de Rosa —cuya verdadera identidad es Facundina Novoa García—, su vida en el barrio Abasto desde los años noventa, el mozo Pepe, las recetas secretas, el maxikiosco, el local bailable, el depósito elevador, son algunos de los

elementos que el site specific propone tomar como motores de la construcción de mundo.

● Niñxs del Abasto, de Ana Gonzalez y Cristian Scotton, es una obra de teatro unipersonal de narración oral que busca encontrar y contar historias del barrio del Abasto hoy, escritas, actuadas y narradas por niños del barrio, usando como escenario la fachada de una Escuela Pública. A partir de un taller de teatro y escritura creativa con niños de entre 9 y 12 años del barrio, se explorarán historias de las familias que hoy habitan el Abasto. El barrio del Abasto, reconocido por su rica historia y cultura, se ha convertido en el escenario perfecto para este proyecto. A través del taller de actuación y escritura creativa, los niños tendrán la oportunidad de explorar su propia creatividad y desarrollar habilidades literarias, mientras se sumergen en la riqueza de su entorno y su propia identidad. La propuesta es que la obra sea un testimonio del poder transformador del arte y la importancia de dar voz a los niños.

Esta acción forma parte de las iniciativas que lleva adelante el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través del programa Abasto Barrio Cultural, para impulsar y potenciar la cultura del Abasto, un barrio que desborda de arte e historia. En abril de 2023, por ejemplo, esculturas, obras lumínicas y el mural de piso más grande de Buenos Aires se incorporaron al espacio público del barrio. La iniciativa fue realizada por el Ministerio de Cultura con colaboración vecinal y junto a Alba Pinturas, con el objetivo de continuar desarrollando un paseo de referencia para porteños y turistas de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, se realizó en aquel contexto una edición especial de la Fiesta Abasto, un festejo cultural que la Ciudad organiza con la llegada de las distintas estaciones del año, que esta vez funcionó como la inauguración oficial de las nuevas intervenciones artísticas en el Corredor Biocultural. Hubo espectáculos de música, teatro, danza, talleres, performances, recorridos y gastronomía para el disfrute de toda la familia. Gratis, organizado en conjunto con los espacios culturales independientes de la zona.

Sobre Abasto in Situ

Es un ciclo de obras site specific escritas y especialmente diseñadas para formar parte del programa Abasto Barrio Cultural, que convierte al espacio público y a algunos establecimientos icónicos del barrio, en platea y escenario de las artes escénicas. Durante el año 2022, se estrenaron 5 obras y 3 instalaciones performáticas en distintos puntos del barrio, contando con la participación de algunos de los mayores referentes de las artes escénicas locales. El objetivo del ciclo Abasto in Situ es potenciar la investigación y la creación de excelencia en las artes escénicas, y generar nuevas maneras de hacer teatro en espacios no convencionales, fuera de los circuitos cerrados. El jurado, a cargo de las posteriores mentorías, se compone de dramaturgos y directores consagrados en distintas

disciplinas.

Sobre Abasto Barrio Cultural

Es un programa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca potenciar el trabajo de los espacios culturales independientes del barrio. A partir del enfoque del trabajo colaborativo y de un vínculo continuo con los actores culturales, el programa se centra en la puesta en valor, reflexión y construcción compartida de los rasgos identitarios del barrio. Es una iniciativa que entiende a la cultura y a la acción comunitaria como ejes articuladores para la transformación. Así, las mejoras en el espacio público, junto con un modelo de gestión participativo entre múltiples actores, buscan fortalecer la integración social barrial, con la cultura como protagonista y motor del desarrollo. Abasto Barrio Cultural fue distinguida por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) con el premio internacional CGLU-Ciudad de México-Cultura 21 en la categoría Ciudad/Gobierno

Local o Regional.