El camionero que cruzó con las barreras bajas y chocó con el tren Roca fue suspendido y será demandado por los daños

Decisión de la ANSV, Trenes Argentinos y Ministerio de Transporte de Buenos Aires

Un camionero fue embestido por una formación del tren Roca por cruzar irresponsablemente cuando las barreras estaban bajas. Su accionar le pudo haber costado la vida y ahora las reparaciones le saldrán cientos de miles de pesos al Estado. Su licencia de conducir fue suspendida y además deberá afrontar una demanda por sus hechos

Ayer por la tarde la línea Roca del tren limitó dos de sus ramales por un choque entre una de sus formaciones y un camión. El incidente fue provocado por la irresponsabilidad del conductor del camión, que, pese a que las barreras estaban bajas, decidió cruzar las vías, acción que pudo costarle la vida. Ocurrió en el paso a nivel Primera Junta de Quilmes. ¿Las consecuencias? Servicio limitado casi por medio día afectando a miles de pasajeros y un gasto en reparaciones que costará a todos los argentinos cerca de 350 millones de pesos.

Tras el hecho, el camionero fue identificado y gracias a un trabajo en conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Trenes Argentinos (organismos del Ministerio de Transporte de la Nación) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se tomaron las siguientes medidas: se suspendió la licencia de conducir del infractor y se lo demandará por los daños ocasionados.

“Este caso demuestra que las acciones personales en el tránsito tienen consecuencias para toda la sociedad, y en este hecho en particular, muy graves: miles de pasajeros que vieron su vuelta a casa afectada y un gasto enorme a afrontar entre todos los argentinos para arreglar los daños ocasionados por un conductor que no le importó nada más que su propio ombligo”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, dijo: “El accionar del conductor violó todas las normas de prevención con que cuenta un cruce a nivel. La imprudencia causa daños materiales, víctimas y afecta a las personas que necesitan utilizar nuestros servicios”.

Las reparaciones que deberá afrontar el Estado nacional son por la reparación de la señalización, el sistema de alimentación eléctrica -catenaria- y los daños a la formación que en valor monetario son aproximadamente 350 millones de pesos. Además, se estima que la formación que chocó contra el camión estará fuera de servicio por, al menos, dos meses.

Cruce seguro en los pasos a nivel

Al llegar a un paso a nivel siempre hay que hacerlo con precaución. El tren no puede frenar de golpe, por eso nunca hay que cruzar si la barrera está baja y si las señales fonoluminosas están activadas. Si el tren ya pasó y la barrera no se levantó, significa que otra formación está por pasar. No hay que subestimar el peligro, ni hacer cálculos. Solo es seguro el paso cuando la barrera está levantada.