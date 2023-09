El FMI le bajó el pulgar al plan de Javier Milei para dolarizar la economía argentina

“No sustituye una política fiscal sostenible”, aseguró un funcionario clave sobre una de las propuestas del candidato a presidente por La Libertad Avanza.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una fuerte advertencia al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por su plan de dolarización de la economía argentina y dejó en claro que esa medida “no sustituye una política fiscal sostenible”.

Rodrigo Valdés, un economista chileno a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental para el FMI, se refirió a la situación económica que atraviesa la Argentina y como impactarían las medidas que propone el candidato libertario, el más votado en las PASO del 13 de agosto.

Frente a la propuesta dolarizadora de Milei, Valdés afirmó que una medida semejante no sustituye la necesidad de “una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas”. En tanto, puso en duda esa posibilidad por “la cantidad de reservas que tiene Argentina”.

En declaraciones al diario El País de España, el economista dijo que, en términos de política cambiaría, al organismo internacional lo que le interesa “es que estén las bases macroeconómicas para que esos sistemas funcionen en el largo plazo y que cuando haya cambios la transición mantenga la estabilidad”.

“Lo que nos interesa es que los países funcionen bien, dependiendo de sus configuraciones macroeconómicas. ¿Cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo funciona el mercado de bienes? Los países dolarizados, por ejemplo, para que funcionen bien requieren ciertas condiciones”, explicó Valdés.

“Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, concluyó.