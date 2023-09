Dolarización: el proyecto “concreto” de Milei que no se puede realizar sin dólares

Darío Epstein, un asesor de Javier Milei, advirtió que sin divisa extranjera no se puede llevar a cabo.

Uno de los asesores económicos de Javier Milei, Darío Epstein, aseguró este martes durante su participación en el ciclo “Democracia y Desarrollo” organizado por el multimedio Clarín que el candidato libertario tiene un “plan de dolarización muy concreto”, pero advirtió que no lo llevará a cabo “si no hay dólares”, situación que es en realidad la que atraviesa el país.

“Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares”, sostuvo Epstein. Y agregó: “Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal”.

En la charla, Epstein un billete de un dólar y $ 700 pesos, haciendo la comparación en valor, de acuerdo a la cotización del dólar paralelo. Aseguró que los pesos son “papel pintado que nadie quiere”.

“Dolarizar, que tiene sus defectos también, no sólo virtudes; lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra”, expuso, e insistió: “El paso uno, fundamental, es que el gasto público no puede ser superior al ingreso”.