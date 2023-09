Fernández apuntó contra Milei y lo acusó de proteger a “la casta económica”

Además, señaló que desde La Libertad Avanza “hablan de libertad” pero son “negacionistas”.

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy un acto de entrega de viviendas en la provincia de San Juan en el que apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, al advertir que los negacionistas “hablan de libertad”.

Fernández encabezó la entrega de 788 viviendas pertenecientes al barrio Las Pampas de Pocito, en San Juan, para familias afectadas por el terremoto registrado en esa provincia en enero de 2021.

En el marco de su discurso, el Presidente señaló que “acceder a una casa es un derecho humano, no es un privilegio” y que el Gobierno considera que “todo el mundo tiene derecho a tener un techo”. “Aquellos que están esperando tener una casa, confíen en nosotros y no en otros”, señaló.

Fernández señaló que desde su gestión saben “el problema que genera la inflación” y explicó que este “no se resuelve sacando al Estado del medio”. “Los tiempos difíciles se hablan diciendo la verdad, no negando”, agregó.

En este marco, confrontó con Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. “No somos negacionistas de la situación económica. No somos negacionistas del cambio climático. No somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria. No somos negacionistas”, insistió. Y agregó: “Negacionistas son otros, los que hablan de libertad”.

Asimismo, indicó que “tampoco nosotros somos parte de una casta”. “La casta, verdaderamente, protegida por los que dicen estar contra la casta, es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos”, subrayó. Y aseguró: “Esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear”.

Fernández consideró que “la Argentina ha empezado un camino en situaciones muy adversas, pero nunca bajamos los brazos”. En esa línea, destacó el crecimiento del empleo formal y pidió por el voto a Sergio Massa.