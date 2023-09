Vecinos de Quilmes atraparon a un ladrón que había baleado en la pierna a un hombre

El violento episodio fue registrado en un video que se viralizó en redes sociales. “Esta es zona liberada”, se quejó una de las personas que vive en el barrio

Vecinos de Quilmes Oeste atraparon y lincharon a un delincuente que había asaltado a un comerciante a mano armada y, luego, baleó a un hombre en la pierna, al que intentó robarle la camioneta para escapar. La golpiza fue registrada en un video que se viralizó en redes sociales.

Ocurrió esta semana, en horas de la tarde, en las calles Cuelli y 383, en barrio Las Palmas de Quilmes Oeste, cuando el ladrón fue interceptado por varias personas que lo persiguieron tras el primer robo. Cuando lo alcanzaron, le sacaron el arma y le pegaron patadas en el suelo hasta que intervino la policía y le puso las esposas.

En la filmación se puede ver, a un costado del delincuente, el revólver que usó en los asaltos. “Primero, entró a robar a una cerrajería y le dio un culatazo en la cabeza al cerrajero. Cuando se va, salen todos los comerciantes y vecinos a correr al ladrón. Lo estaba esperando un auto rojo, pero como ve (el conductor) que lo estaban por atrapar, se va y lo deja corriendo”, relató Gabriel, uno de los vecinos de la zona.

Al verse acorralado, “empezó a los tiros contra la gente que lo estaba corriendo, a las dos cuadras se cruza con el señor de la camioneta y se la quiere robar para poder fugarse. Como el señor se resistió, le pegó en la pierna y siguió corriendo, hasta que se trastabilla y se cae”, continuó el vecino en diálogo con TN. En ese momento, lo comenzaron a golpear.

“Ya estamos cansados. Este barrio es tierra de nadie”, se quejó Gabriel. “Desde que terminó la pandemia es terrible. Este no fue el único hecho, todos los días ocurren hechos similares. A mí me han querido robar la camioneta dos veces con mi nena de 5 años, adentro. Tenemos alarma vecinal, particular en casa y una seguridad que nos viene a cuidar cuando entramos a casa. Así y todo no paran”, graficó,

“Los vecinos pusieron cámaras por todas partes. No les importa nada, si en 20 segundos desaparecieron del barrio”, siguió y recordó: “Hace seis meses, destrozaron a tres abuelitos, les entraron a la noche. Fuimos a la comisaría, cortamos la calle para pedir seguridad. Se nos caía la cara de vergüenza… Los autos no podían circular y nos insultaban. Nosotros somos gente trabajadora, no somos piqueteros, nos levantamos todos los días para ir a trabajar”, remarcó.

El hombre contó que pudieron hablar con el comisario de la zona. “Nos explicó que hacen lo que pueden y que no hay patrulleros. Estamos totalmente desamparados”, se lamentó.

“A las ocho de la noche arrancan los que supuestamente son carreros y te roban los picaportes, el canasto de la basura… Andan por arriba de los techos a toda hora. Vas a comprar el pan pensando que pueden matarte”, cerró el vecino resignado a los frecuentes casos de inseguridad que se registran en el barrio.

Días atrás, se conoció un caso en Chaco donde, hartos de los robos, vecinos atraparon a un ladrón, lo golearon y se lo entregaron a la policía. En mazo ocurrió un hecho similar en Esteban Echeverría, cuando un grupo de vecinos atacaron a cuatro delincuentes que habían robado una camioneta 4×4.

“¡Sacale todo para que aprenda!”, se escucha decir a un hombre, mientras los ladrones recibían patadas, trompadas y cintazos en distintas partes del cuerpo.

En medio de la violenta reacción de los vecinos, uno de los delincuentes pidió clemencia. “Me estás matando, pará”, suplicó. Pero dos vecinos, indignados por la falta de seguridad, le recriminaron: “¿Para qué robás? Hay que laburar”.

Después de la impactante reprimenda, un móvil de la Policía Bonaerense se hizo presente en el lugar y los efectivos intercedieron para calmar la situación. Tres de los cuatro delincuentes fueron detenidos, en tanto que el restante logró escapar del castigo. “Hacemos lo que ustedes no hicieron en cuatro o cinco meses”, recriminó una señora a los agentes.

“La próxima los prendemos fuego”, se escucha gritar a otra vecina. En tanto que otra mujer, visiblemente indignada, advirtió: “Todo el día nos vienen a robar acá. La próxima no se van vivos”.