Melconian: Si se entiende la dolarización “tendería que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: esta fantasía no la quiero”

El economista Carlos Melconian, presentado por la presidencial Patricia Bullrich como su virtual ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, dijo que la dolarización es como invitar a comer “fideos con tuco” pero no se tiene ni en fideo ni el tuco.

En una extensa entrevista publicada por el diario La Nación, Carlos Melconián fue preguntado acerca de si hay un entendimiento por parte de la gente sobre la dolarización y qué implica socialmente, y en ese sentido dijo: “creo que no la entiende porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: ‘Esta fantasía no la quiero’. Exagero con lo de una manifestación, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa. Es parte del mismo exorcismo en el cual estamos. Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte”.

Y ante la repregunta sobre pro qué “no se entiende” la dolarización que propone Javier Milei, Melconian fue gráfico: “porque si se entendiera cómo vas a dolarizar… Por empezar: ¿cómo me vas a invitar a comer fideos con tuco si llego a tu casa y no tenés ni fideos ni tuco? Me mentiste al final. “Yo te prometo que consigo fideos en veinte meses”. No, vos me venís diciendo “vení a comer fideos con tuco”. Y se terminó. Yo creí que hoy tenía cien vasos de agua que se convierten en cien fideos con tuco, que es el sueldo. Resulta que vengo y no tenés fideos ni tuco. Y no lo dice porque estamos frente a otra cosa, lo que yo llamo el exorcismo. Entonces, tené cuidado con el exorcismo. Nuestra medida recontra revolucionaria, que ni Fidel Castro ni los más sanguinarios líderes de la revolución de 1917 tomaron, es poner arriba de la mesa la tabla del dos. Es drástica, revolucionaria, guevarista para este país. Si logramos eso, habremos empezado a enderezar y a entrar en las cuestiones con sentido común, a calmar ansiedades y a dotar de tranquilidad el escenario”.