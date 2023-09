Axel Kicillof aseguró que ni Bullrich ni Milei van a resolver “un solo problema”

“La derecha tiene dos candidatos, pero es solo proyecto, que es quitar derechos”, sintetizó el mandatario provincial en un posteo en sus redes sociales.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reflexionó en un posteo de Twitter sobre las próximas elecciones presidenciales. Indicó que los candidatos opositores Patricia Bullrich y Javier Milei “no van a resolver un solo problema”, por lo que el país “necesita” al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa “como presidente”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió hoy que los candidatos presidenciales opositores Patricia Bullrich y Javier Milei “no van a resolver un solo problema”, por lo que el país “necesita” al postulante de Unión por la Patria (UxP), “como presidente”. “La derecha tiene dos candidatos pero es solo proyecto, que es quitar derechos”, reiteró Kicillof desde sus redes sociales. El gobernador sostuvo que Bullrich “propone menos inversión, menos Estado, menos derechos”, y contrapuso que desde UxP “proponemos y hacemos lo contrario”. En cuanto a Milei dijo que busca “dinamitar obras y cortar derechos con una motosierra”. “Nosotros queremos construir un futuro mejor, con más y mejor Estado, con más derechos”, dijo y reiteró: “Ni atrás ni a la derecha, sigamos avanzando derecho al futuro”. “Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei van a resolver un solo problema, necesitamos a Sergio Massa de Presidente”, remarcó. El gobernador, candidato a la reelección, señaló que desde que está a cargo del Poder Ejecutivo no creó “ningún impuesto” ni aumentó “las tasas impositivas”. “Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban y no estaban en las escuelas, los caminos, las ambulancias y las computadoras”, añadió. Y señaló que “ahora los impuestos que pagan los bonaerenses vuelven para garantizar sus derechos. Queremos que en los 135 municipios se pueda acceder a la salud, la educación, la producción y el trabajo”. Imprimir Descargar Copiar

Desde que soy Gobernador no creé ningún impuesto ni aumenté las tasas impositivas. Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban y no estaban en las escuelas, los caminos, las ambulancias y las…

