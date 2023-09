Patricia Bullrich a Pablo Moyano: “Vas a ser el primero que vas a estar detenido cuando violes la ley”

Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, le respondió al cosecretario general de la CGT a través de su cuenta de Twitter. Fue tras la declaración de Pablo Moyano en donde anticipó que si la derecha llega a ganar las elecciones, “el sindicalismo no se va a quedar con los brazos cruzados”.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezó un encuentro con 500 dirigentes de todo el país y de la provincia de Buenos Aires. Este sábado comenzará las recorridas en suelo bonaerense.

“Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada”, disparó sin muchas vueltas.

A MÍ NO ME AMENACES, MOYANO

Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley.

Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada. pic.twitter.com/vj3ewyYiy1

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2023