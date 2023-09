India lanza con éxito su primera misión solar

(Xinhua) — La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, sigla en inglés) confirmó que el país ha lanzado hoy sábado, con éxito, su primera misión solar denominada “Aditya-L1”, a bordo del cohete PSLV-C57 (en configuración XL).

La ambiciosa misión india para estudiar el Sol fue lanzada desde el centro espacial Satish Dhawan en Sriharikota, en el estado meridional de Andhra Pradesh.

La separación de la sonda Aditya-L1 del vehículo de lanzamiento está prevista unos 63 minutos después de que el cohete despegue desde la segunda plataforma de lanzamiento en Sriharikota.

Esta es, según algunas fuentes, una de las misiones de la familia de cohetes PSLV más largas jamás realizadas.

A “Sunshine” moment for India! And a moment of destiny for all of us here at #Sriharikota who are part of the history in making.

Kudos team #ISRO for the successful launch of PSLV-C57/ #AdityaL1…India’s first Solar mission. pic.twitter.com/Eb607dZPII

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) September 2, 2023