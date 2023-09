Massa en la UIA: tuvo un contrapunto con Funes de Rioja y polarizó con las ideas de la oposición

El funcionario y candidato presidencial responsabilizó a la sequía y al FMI: “Nos toca a veces administrar tensiones”.

El ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, participó del acto por el Día de la Industria, en Paraná, Entre Ríos, en el que cruzó posiciones con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y polarizó con las ideas económicas de la oposición.

El candidato aprovechó para dejar, además, un mensaje en el marco del primer aniversario del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido recordó que el año pasado “no hubo festejo porque hubo un intento de magnicidio en la Argentina”, que sucedió “en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, una huida de un ministro y una crisis económica”.

En ese marco, Massa expresó: “Mi solidaridad y pedido de justicia de ese hecho para la vicepresidenta”. Y agregó: “Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio”.

Además, el funcionario cuestionó iniciativas del aspirante de la Libertad Avanza (LLA), el diputado Javier Milei, ante empresarios. “Estoy convencido que Argentina necesita desde el 10 de diciembre un gobierno de unidad nacional para dar vuelta la página y empezar encontrar el camino de la construcción de las políticas de Estado”, afirmó Massa.

En esa línea, insistió en que “además de convocar a todas las fuerzas políticas a lograr consensos y acuerdos para un proyecto de país con un gobierno de unidad nacional” y, dijo, también “quiero invitar a los sectores privados, por lo que me gustaría que en la mesa de un gobierno de unidad nacional están sentados todos los industriales”.

Massa reiteró que en caso de ganar las elecciones: “Sin dudas que a partir del 10 de diciembre invito a los industriales a sentarse a la mesa para compartir el proyecto industrial de país porque defender nuestra soberanía, nuestra patria es defender nuestra industria y la generación de empleo”.

Otro momento en el que el ministro y candidato oficialista fue aplaudido fue cuando, sin nombrarlo, cuestionó las ideas de Milei sobre la dolarización, la eliminación de la comercialización con China y Brasil, el cierre del Banco Central y la liberación de las regulaciones sobre las importaciones.

“No se puede hacer de cualquier manera (la apertura de las importaciones) porque ya sabemos lo que nos pasa, debido a que la historia argentina está plagada de esos momentos”, en referencia a la política industrial implementada durante la gestión de Carlos Menem y que continuó la Alianza, gobiernos donde muchos de los actuales postulantes de LLA y JxC fueron integrantes.

Durante su discurso de cierre, el ministro se refirió además a la denominada grieta como “la idea de amigo/enemigo que recorre hace muchos años la Argentina y fue uno de los daños más duros que tuvimos para permitirnos crecer porque además de plantearse en la política también sucedió en el sector económico”.

“La idea de amigo/enemigo en la política nos llevó a situaciones de violencia, de pelea y hasta de intento de magnicidio”, dijo Massa al referirse al primer aniversario del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, retomó la idea de un gobierno de unidad nacional, y planteó que “se necesitan consensos para bajar impuestos, porque tenemos que ir a buscar a los que compiten de manera desleal que hoy son casi el 45 por ciento de nuestra economía; porque tenemos que tener nuestra moneda digital como la tienen 183 países en el mundo y eso requiere de credibilidad política; y además tenemos que avanzar en reformas desde el punto de vista de la simplificación tributaria y eso requiere consensos”.

Contrapunto con el titular de la UIA

En ese marco, Massa tuvo un contrapunto con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien no se privó de advertir sobre el problema de las trabas de las importaciones.

“No queremos para a la industria”, dijo. A su turno al micrófono, más tarde, el titular de Hacienda dijo que “obviamente a mí tampoco me gustan las SIRAS”, en referencia a las autorizaciones para importar, pero atribuyó la situación a la menor disponibilidad de divisas por la sequía y a las limitaciones que impone el programa del FMI.

No obstante, Funes de Rioja lo recibió con amabilidad pero allanando el terreno para hacer llegar sus reclamos. “Quiero agradecer la presencia del ministro Massa por una sencilla razón porque últimamente los que ven Titanes en el Ring pueden pensar que lo nuestro es el enfrentamiento, pero ese no es nuestro camino. Por eso valoramos mucho que nos esté acompañando el día de hoy”, dijo.

“Es evidente que estamos nerviosos, la situación es compleja. ¿Tenemos desencuentros con el Gobierno? Si, tenemos”, dijo el dirigente industrial.

“Obviamente el primer desencuentro que tenemos son las SIRAS (N. de la R.: el mecanismo burocrático que traba las importaciones), pero entendemos las razones. El problema es que tenemos necesidades y no queremos parar la industria. Y también sabemos que se han tomado determinadas medidas que nos han ayudado, pero que tenemos angustias. Lo que queremos que entiendan es que esas angustias no son por no producir. Son por producir. No son por suspender al personal o echarlo. Son por mantenerlo”, se quejó Funes de Rioja.

También se refirió a la criticada suma fija. “Quiero aludir al tema de las asignaciones no remunerativas, y el ministro lo sabe porque cuando tuvo la gentileza de invitarme al CCK para presentar Precios Justos yo le dije pero con paritarias, tengamos claras las reglas del juego. La excepcionalidad de la situación llevó a una decisión que no compartimos. Pero cuidado, una cosa es no compartir y otras es no respetar”, dijo.

“Tenemos que ir buscando políticas de estado. Política fiscal, tenemos una presión fiscal sobre el sector formal de la economía. Tenemos la decorosa de liderar el pago de 6 de 7 impuestos. Esto genera una fuga hacia la economía informal”, agregó el industrial.