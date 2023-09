Los casos de Covid-19 detectados a nivel mundial aumentaron un 63% en 28 días

La OMS estima que los casos detectados actualmente no reflejan con exactitud las tasas de infección debido a la reducción de las pruebas y la notificación en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que entre el 24 de julio y el 20 de agosto de 2023 se registraron en todo el mundo cerca de 1,5 millones de nuevos casos de Covid-19, lo que supone un aumento de 63% con respecto a los 28 días anteriores.

“Durante el periodo más reciente de 28 días (del 24 de julio al 20 de agosto de 2023), en las seis regiones de la OMS se notificaron casi 1,5 millones de nuevos casos de covid-19 y más de 2.000 muertes”, señaló el resumen epidemiológico semanal.

Según el informe, esto supone un aumento de un 63% y un descenso de 48%, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores, consignó la agencia de noticias Sputnik.

“Durante este periodo de 28 días, el 44% (103 de 234) de los países notificaron al menos un caso a la OMS, una proporción que ha ido disminuyendo desde mediados de 2022. Es importante señalar que estas estadísticas no reflejan el número real de países con casos”, añadió la organización.

Sin embargo, la OMS estima que los casos detectados actualmente no reflejan con exactitud las tasas de infección debido a la reducción de las pruebas y la notificación en todo el mundo.

