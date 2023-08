Áspera polémica entre Patricia Bullrich y Alberto Fernández por el anuncio del ingreso a Brics

La candidata de JxC afirmó que si gana las elecciones su Gobierno no formará parte del bloque y que el Presidente “está en una situación de enorme debilidad”. Para el primer mandatario, “ella no entiende lo que está diciendo”.

En una nueva polémica entre oficialismo y oposición, la la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó que si ganara las elecciones su Gobierno no formará parte del bloque de Brics y Alberto Fernández la cruzó: “Ojalá no sea Presidenta porque no entiende lo que está diciendo”.

“Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a Brics”, indicó Bullrich al hablar esta mañana ante el Consejo de las Américas, reunido en el hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires, después del anuncio del Presidente.

Alberto Fernández le respondió a la candidata, en declaraciones a radio Perfil: “Ojalá que no sea presidenta porque no entiende lo que está diciendo. El problema es cuando la política exterior empieza a ideologizarse”.

“Situación de debilidad”

En su parlamento, Bullrich cargó las tintas contra la investidura de Alberto Fernández: “El Presidente de la Nación, que está como todos sabemos en una situación de enorme debilidad, y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los Brics”.

La candidata dijo que el contexto del ingreso de la Argentina a los Brics se produce “mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán (cuya incorporación al Brics también se confirmó hoy), país con el cual la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas y antiargentinos en nuestro territorio”.

“Creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto al derecho internacional; Argentina bajo nuestro Gobierno no va a estar en Brics”, resumió Patricia Bullrich.