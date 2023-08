El Gobierno aseguró que existen “grupos orquestados” detrás de los ataques a comercios

Aníbal Fernández dijo que hay grupos “incentivando” los intentos de saqueo. “Buscan generar un conflicto”, señaló sobre los hechos delictivos registrados en diferentes lugares.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, descartó que los asaltos a supermercados y comercios en algunas ciudades se hayan tratado de saqueos espontáneos y motivados por las necesidades sociales. “Son hechos delictivos que buscan generar un conflicto”, cuestionó el funcionario y aseguró que, si alguna provincia lo pide, se enviarán fuerzas federales de seguridad para tareas de prevención.

Los hechos fueron registrados en algunas ciudades de Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén. En las últimas horas hubo también reportes de un intento de asalto masivo en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires.

“Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto”, aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa. En este sentido, puntualizó: “Nosotros desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica y los hemos seguido en algunas provincias”.

Fernández aseguró que estos grupos no tienen “mucho” nivel de organización, pero “sí contacto, por la forma en que actuaron”. En esa búsqueda de los instigadores de estos hechos, el ministro remarcó que no cree que haya motivaciones políticas detrás de estos intentos: “El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica”.

Además, reforzó la teoría de que no hay implicaciones políticas para desestabilizar al Gobierno nacional detrás de estos hechos porque ocurrieron en “provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo”.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también se refirió al tema y contó que desde el viernes estaban informados respecto a los episodios organizados por ciudadanos con “antecedentes”. “No vemos una reacción social, sino hechos que merecen todo el peso de la ley para ser juzgados”, sentenció.

En Mendoza ya fueron detenidas 28 personas, 17 de las cuales eran menores de 18 años. Se las acusó de “hechos vandálicos” en comercios de Las Heras, Rivadavia y Guaymallén. Uno de los presuntos organizadores es investigado por la policía provincial.

En Córdoba también la mayoría de los detenidos eran jóvenes menores de 18 años que entraron encapuchados a robar productos en supermercados. Allí también hubo organización a través de mensajes de WhatsApp.

En tanto, en Neuquén se detectaron ataques de grupos de saqueadores en una sucursal del supermercado La Anónima en la zona sur de la ciudad de Cutral Co.