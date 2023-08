El Gobierno hizo una autocrítica tras las PASO y pidió perdón a los votantes

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que la ciudadanía expresó “enojo y críticas” a la Rosada al elegir a Milei. Aseguró que Massa está haciendo “un trabajo extraordinario”.

Tras los resultados de las PASO y la devaluación del peso el día después de las elecciones, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que el Gobierno tomó nota de los resultados de las primarias en las que el oficialismo quedó tercero, que hacen autocrítica y pidió perdón a los votantes.

“Les pedimos perdón”, sostuvo Cerruti en conferencia de prensa, a la vez que aseguró que en el oficialismo hacen “autocrítica” por lo que pasó. No obstante, defendió al candidato Sergio Massa, dijo que nunca estuvo en duda su estadía en el Ministerio de Economía e indicó que el titular del Palacio de Hacienda realiza “un trabajo extraordinario”, en una semana donde hubo disparada del dólar y de los precios, e inestabilidad en los mercados.

“Vimos un resultado de tres tercios. Entendemos, comprendemos y vamos a seguir tratando de comprender las razones, que no empiezan y terminan durante el momento del voto. Hubo una cantidad importante de ciudadanos que decidieron expresar su bronca, su enojo, su frustración, sus críticas, su apreciación sobre cómo están pasándola mal en su vida cotidiana, cómo es que está mal el rumbo del país”, entendió la funcionaria.

Y agregó: “Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo, su mirada crítica, a todos les decimos que estamos trabajando para mejorar la situación. Tenemos un montón de autocrítica para hacernos, que las hacemos todos los días. Muchos entenderán que el Gobierno ha hecho algo especifico que hace que no lleguen al lugar de sus vidas y les pedimos perdón”.

Asimismo, la vocera destacó que desde el Ejecutivo ven a esas familias que se expresaron contra las políticas nacionales y fue ahí cuando manifestó: “Hay una cantidad de gente que expresó su enojo, sus críticas, su mirada negativa sobre la situación en sus vidas y en el país. A ellos les decimos que estamos trabajando en cada momento para mejorar la situación, que tenemos un montón de autocríticas para hacernos. Sentirán que hay algo en sus vidas que el Gobierno ha hecho, algo específico, que no les permite el futuro que quieren. Les pedimos perdón por no haber logrado llegar al lugar, donde sienten que no se sienten representados por este gobierno”.

Al hacer referencia a la crisis económica y la devaluación que el Gobierno llevó adelante el lunes, la portavoz destacó que “hubo que hacer una corrección del precio el dólar sobre todo por el acuerdo con el FMI”, y enseguida apuntó contra Mauricio Macri. “Es un acuerdo que llevamos con gran peso sobre la Argentina porque es el acuerdo que tiene que ver con la deuda que contrajo Macri”, señaló.