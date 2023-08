Eutanasia: qué dice el proyecto que avanza en el Congreso

“Desde distintos bloques consideramos que es el momento para que el país trate el tema”, sostuvo la legisladora nacional Mara Brawer.

Un proyecto de ley sobre muerte asistida y eutanasia avanza en el Congreso nacional con el visto bueno del oficialismo y de la oposición, y amplio respaldo social.

En rigor, fue la diputada nacional del Frente de Todos, Mara Brawer, quien presentó la iniciativa y explicó los alcances. “Diputados y senadores de distintos bloques consideramos que es el momento para que el país debata este tema”, afirmó.

Además, el proyecto de Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida presentado contó con el aporte de investigadoras e investigadores del Conicet que integran la Red de Cuidados y quienes vienen trabajando la temática desde diversas disciplinas científicas.

“Nos parece fundamental este debate porque, así como tenemos que garantizar condiciones de vida plena, también tenemos que hablar de cómo queremos morir y que el sufrimiento no tenga que ser obligatorio”, remarcó.

Si bien en la Argentina hay una Ley de Muerte Digna, la diputada marcó las diferencias: “La primera es la ley de derechos de paciente y dice que el paciente puede pedir que se deje de intervenir sobre su cuerpo y no se fuerce la continuidad de su vida”.

Pero aclaró que la nueva iniciativa “es diferente”. “Es una situación donde la persona padece (como una persona parapléjica o una enfermedad como ELA) y se puede generar una acción que genere esa muerte, las cuales pueden ser de dos tipos: cuando el médico inyecta la sustancia que genera la muerte o el suicidio asistido, que es cuando el profesional expide la receta para el medicamento necesario y que la persona se lo autoadministre”, argumentó.

“Estos últimos años comenzó el debate en distintos parlamentos de diferentes países con distintos recorridos y avances. Hay muchos escritos de que es el debate del siglo XXI”, indicó.

Además, consignó que “si uno habla con oncólogos, que son los especialistas en enfermedades neurodegenerativas, te dicen que constantemente reciben pedidos de personas que no dan más del sufrimiento y quieren ponerle fin a su vida”.

No obstante aclaró que “en la ley de eutanasia no puede decidir otra persona, no es decisión de la familia, sino siempre el propio paciente”.

Una encuesta del Conicet

En el marco de este debate, el Conicet dio a conocer una encuesta entre profesionales de la salud sobre estás prácticas y también sobre la opinión de la población general. Al estudio respondieron 745 personas profesionales de salud que atienden pacientes graves con los siguientes resultados:

-El 45% de los profesionales recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por parte de familiares de pacientes.

-El 31% de los profesionales recibió pedido de la práctica de eutanasia por parte de pacientes el 37% por parte de familiares de pacientes.

-El 80% de los encuestados está a favor de legislar y el 15% en desacuerdo

Por otro lado, en la encuesta Nacional del Observatorio Pulsar.UBA se evidencia que el 72% de los encuestados está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas.