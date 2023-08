“Blue” imparable a $577 y Massa dio su explicación: especulación y Bullrich

La nueva disparada ocurre un día después de que el gobierno endureciera medidas para operar con divisas. Massa apuntó a sectores especulativos y criticó que Bullrich haya dicho que si gana sale del cepo en un día.

El dólar blue continuó hoy su marcha imparable y se disparó 17 pesos, hasta los $577, un día después de que el Gobierno puso más trabas para operar con divisas en el mercado financiero y bursátil.

El miércoles, la Comisión Nacional de Valores modificó la operatoria de dólares financieros para evitar nuevos arbitrajes en el mercado.

El dólar informal se dispara $17 hasta los $577 para la venta y de esta manera escala más de $20 en cuatro jornadas.

Así la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene arriba del 100% y se ubica en 105,10%, alcanzando un nuevo máximo desde el 30 de mayo pasado.

Analistas señalaron que la dinámica de las reservas, en combinación con las nuevas regulaciones, continúan extendiendo la firmeza de los dólares financieros y libre.

Esto ocurre dentro de un habitual proceso de dolarización electoral acentuado por la expectativa de aceleración en la inflación.

Las mayores restricciones suelen llegar de la mano de renovadas presiones sobre la brecha cambiaria, especialmente en el actual contexto de incertidumbre política y económica, que conllevan a las autoridades a intensificar las intervenciones.

El dólar paralelo viene de acumular en julio, un mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%).

Se trató del mayor incremento mensual para el dólar informal desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

La explicación

“Hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder US$ 21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad. Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue”, analizó el ministro de Economía, Sergio Massa en una charla con los medios en la provincia mediterránea, en el marco de la campaña electoral.

Asimismo, buscó bajarle el tono a lo que pasa con los tipos de cambio paralelos: “Tenemos la tranquilidad de saber que dentro de las dos restricciones de la economía argentina -la deuda con el FMI, que es un ancla feroz; y la caída del 25% de las exportaciones- tenemos que seguir tomando medidas para encontrar un proceso de estabilización”, y pidió tener en cuenta el valor del dólar oficial porque indicó que es el que rige para las Pymes, las industrias y los productores.

Por otra parte sostuvo que los valores de inflación de julio serán “parecidos a los de junio” y manifestó que la caída en el indicador ocurrirá recién en 2024, por el aumento exportaciones. “Ahora no se puede [bajar] porque tenés 21 mil millones de dólares de pérdida por la sequía, eso tiene un enorme impacto”, justificó el ministro.

A su vez, Massa apuntó directamente contra los referentes de la oposición, sobre todo contra Patricia Bullrich, por su propuesta de salir del cepo apenas asuma, en caso de ganar las elecciones. “El deseo de devaluación y de llevar a una unificación cambiaria lo han planteado gran parte de los dirigentes políticos que hablan de economía desde la oposición, y plantean déficit cero y unificación cambiaria”, remarcó.

“Eso, en términos de impacto en la Argentina, llevaría a más de 60% de pobreza. Me parece que es no medir el impacto de las cosas que se dicen y las medidas que se toman de cara a la sociedad”, agregó.

Por último, planteó: “Tenemos que ser súper cuidadosos en un momento muy particular. La Argentina enfrenta un problema estructural, que nos dejaron una deuda para financiar la fuga de 45 mil millones de dólares.”

“La Argentina cada tres meses tiene que andar rediscutiendo y escuchamos que la única solución que se les ocurre es ir a tomar más deuda al FMI. Es como que un alcohólico, esta es una idea que le escuche a Patricia Bullrich, pretenda resolver sus problemas de alcoholismo con más alcohol”, concluyó.