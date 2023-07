Dura respuesta del massismo a Grabois “trabajas para que gane Juntos por el Cambio”

El dirigente massista salió al cruce de la críticas de Grabois al candidato y ministro por ir a La Rural. “Sepan que votarlo, es darle la chance de volver al macrismo”, advirtió sobre Grabois a los votantes de UP.

Sebastián Galmarini, hombres de estrecha confianza del precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa, respondió con dureza a las acusaciones de su rival interno Juan Grabois por asistir a la Sociedad Rural: “muchos ya no tenemos dudas de que trabajás para que gane Juntos por el Cambio”, le reprochó.

Galmarini cruzó a Grabois luego de que líder de la UTEP publicara un mensaje en sus redes sociales en las que afirmó que “Ayer algunos candidatos fueron a dar examen a “La Rural”. Ningún político de nuestro campo debe ir a banquetear con los amos de la oligarquía, a competir a ver quién les da más concesiones”.

La referencia a Massa fue obvia, aunque Grabois no lo nombró: el precandidato adjuntó a su mensaje una nota de Clarín que daba cuenta de la visita del ministro a La Rural, quien además allí anunció que desde septiembre las retenciones a las economías regionales terminarán de ser eliminadas.

Galmarini no dejó pasar la crítica y respondió: “muchos ya no tenemos dudas que trabajás para que gane Juntos por el Cambio”, le respondió en la misma red social que usó Grabois. El dirigente massista, cuñado del propio Massa, dijo con ironía que al dirigente social “estás en tu derecho” de sostener esa posición crítica. “No tenés ninguna chance de ganar: ni la PASÓ, ni mucho menos la elección general”, le dijo Galmarini a Grabois. “Sepan que votarlo, es darle la chance de volver al macrismo”, advirtió el dirigente massista respecto de la precandidatura del lider de la UTEP, bajo la lógica de que es minoritaria y divide el voto de UP.

“SinVueltas”, cerró Galmarini para dejar claro que esa es su concepción del fin último de la candidatura de Grabois.