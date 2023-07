Pese al guiño del FMI, el dólar blue subió $24 y llegó a $552

El paralelo volvió a ensanchar la brecha con el oficial por encima del 100%. El Central pudo comprar US$ 123 millones.

Tras el anuncio sobre que se encarecerá el dólar para exportadores del agro, importadores y ahorristas y un guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI) a esas medidas, el mercado cambiario tuvo el lunes una jornada caliente y el dólar blue respondió con un salto de $24, llegó a $552 y volvió a ensanchar la brecha con el oficial por encima del 100%.

Con esta suba del 4,5% desde el último cierre, en julio el dólar libre avanzó 58 pesos o un 11,7%, muy por encima de la inflación estimada para el mes pasado. Con un dólar mayorista que ganó al cierre 55 centavos a $271, la brecha cambiaria quedó en el 103,7%.

Tras la decisión del Gobierno de lanzar un nuevo dólar agro y encarecer el dólar ahorro y las importaciones, había gran expectativa en el comportamiento del mercado cambiario en el inicio de la semana. Y éste respondió con ese significativo salto de $24, aunque hubo una nota positiva para la Rosada y es que el Banco Central compró US$ 123 millones en la plaza de contado, mientras que debió vender unos 440 millones de yuanes, equivalentes a US$ 58 millones. Desde que empezó el 2023 el balance del BCRA por la intervención cambiaria es negativo en US$ 4.379 millones.

El problema de estos saltos bruscos del dólar paralelo, sin duda, es que se terminan trasladando a precios de forma muy rápida, sobre todo en la lucha constante del Gobierno para bajar la inflación. Sin embargo, desde el equipo del ministro de Economía Sergio Massa estimaron que la divisa bajará en las próximas horas y se mostraron confiados en las negociaciones con el FMI.

De hecho, el organismo internacional consideró ayer que las medidas impositivas y cambiarias anunciadas “son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino al orden fiscal”.

“Consideramos que las medidas anunciadas por las autoridades argentinas son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino del orden fiscal, variables fundamentales para fortalecer la estabilidad económica”, explicó un portavoz del organismo a Télam, tras la publicación en el Boletín Oficial.

Entre las distintas medidas se trata de la aplicación del impuesto PAIS para la compra de dólares para importaciones y el aumento del dólar agro a $ 340 para las economías regionales. También se anunció una devaluación del dólar ahorro del 10%, para equipararlo con el tipo de cambio solidario y tarjeta y se achica, al menos en uno, el abanico de dólares, uno de los pedidos del Fondo. De esta manera, las 900.000 personas que compraban un promedio de US$150 mensuales pasarán de pagar un tipo de cambio de unos $464 a $492.