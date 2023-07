Kicillof sobre la oposición: “Esta no es una ‘campaña del miedo’, da miedo su campaña”

El mandatario puso el foco en el contenido del discurso de Juntos por el Cambio y recordó la campaña de 2015.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló de la campaña, en su búsqueda por la reelección, y criticó lo que fue el período de gobierno de Mauricio Macri y las promesas que realizó cuando fue electo presidente. En diálogo con el programa Secreto de sumario, por Radio 10, el mandatario provincial dijo además que este momento lo tiene “muy activo” y aclaró que el hecho de visitar el territorio bonaerense “lo venimos haciendo todo este tiempo de Gobierno, no solo yo como gobernador, sino todos los ministros, todo el Gabinete”.

En esa línea, comentó su visita al Parque Industrial de Florencio Varela, y dijo que es una “parábola de los años de Macri y estos años”, ya que en ese parque industrial “había cinco empresas yéndose” durante el gobierno anterior, y ahora se recuperaron y hay 36. “En cada punto de la provincia las empresas que estaban cerrando volvieron a abrir, casi que no es necesario comparar los números macroeconómicos”, expresó al definir que hay dos modelos de país en pugna. “Cayó 20% la industria durante el período de Macri”, precisó el gobernador bonaerense.

Analizando la campaña, Kicillof dijo que lee las encuestas pero que hay que revisar la herramienta de medición. Asimismo, puso el foco en el contenido del discurso de Juntos por el Cambio. “Del otro lado hay amenazas y ‘campaña del miedo’ es un término que se utilizó en 2015, y lo que prometían era revolución de la alegría, pobreza cero, subir la jubilación, bajar la inflación, y cuando llegaron al gobierno no hicieron otra cosa, hicieron directamente lo contrario”, expresó Kicillof, y analizó: “‘Campaña del miedo’ se usó para decir que nosotros señalábamos que era mentira lo que prometían, así que yo digo que esta no es una ‘campaña del miedo’, sino que da miedo su campaña, porque ahora lo dicen”. “Ahora no viene Caperucita Roja, viene el lobo directamente”, cerró.