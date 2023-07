“Cuidemos Juntos por el Cambio”: contrapunto entre Bullrich y Larreta por una dura carta

Desde el sector de la exministra de seguridad se pidió al alcalde porteño “una retractación” por las declaraciones del diputado Juan Manuel López, que dijo que un probable gobierno de Patricia Bullrich terminaría como el de Fernando de la Rúa. Rodríguez Larreta respondió que sus rivales “jamás han escuchado un agravio de mi parte”.

“Cuidemos Juntos por el Cambio”. Así se titula la carta que los legisladores y precandidatos que acompañan a Patricia Bullrich hicieron pública, dirigida a su rival en la interna máxima, Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene su origen en las declaraciones del diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, que dijo que un posible gobierno de la exministra de Seguridad “podría terminar como Argentina en 2001”. En el comunicado, se dice que manifestaciones como las de López “no aportan nada a la convivencia democrática” y “no representan los valores de Juntos por el Cambio”. Al final se le pide a Rodríguez Larreta “una retractación pública”. El jefe de Gobierno porteño respondió a ese texto y se distanció de los dichos de López, afirmando que “nosotros siempre estamos del lado de la paz” y que sus rivales en la interna “no han escuchado ni un solo comentario, ni una sola critica personal de mi parte”.

La carta divulgada por el bullrichismo comienza: “Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”.

El texto continúa: “No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector ‘El cambio de nuestras vidas’ que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta”.

“Coinciden con declaraciones del kirchnerismo”

Dicen que esas expresiones preocupan porque “coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois”.

“Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento”, insisten en la carta firmada por Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad y Federico Pinedo, entre otros.

“Nosotros estamos firmemente involucrados en cuidar a Juntos por el Cambio. Sus valores y su identidad trascienden a los dirigentes y pertenecen a todos los argentinos que no se resignan y que nos quieren ver fuertes y unidos después del 13 de agosto. De nuestra parte siempre va a encontrar firmeza en las declaraciones y en las posturas, pero jamás el esgrimir argumentos propios del kirchnerismo”, expresan.

Y concluyen: “Estimado Horacio: le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública”.

Desde Jujuy

Horacio Rodríguez Larreta contestó la carta desde Jujuy, antes de encabezar un acto con su compañero de fórmula Gerardo Morales.

“Nosotros siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado ni un solo comentario, ni una sola critica personal, jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”, dijo el precandidato en la interna de Juntos por el Cambio.

Ese “otras” de Rodríguez Larreta apunta a Bullrich, claro.

“Para ganarle en la elección al kirchnerismo y bajar la inflación y recuperar el salario real de los argentinos que está por el piso, tenemos que estar juntos. Para ganarle al kirchnerismo y derrotas las mafias de la droga, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando a nosotros por la unidad y jamás van a escuchar una crítica personal de mi boca”, cerró Rodríguez Larreta antes de presentar en la provincia del norte sus propuestas en materia energética.