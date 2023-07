Cristina Kirchner volvió a mostrarse junto a Massa y apuntó: “Alguno debería inventar un simulador de presidentes”

La vicepresidenta encabezó, junto al precandidato presidencial de UP, de un evento para presentar un simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas. CFK apuntó contra el FMI y con los que tienen dólares en el exterior: “Hay un grupo selecto de argentinos que tiene casi un PBI afuera”.

En clave electoral de cara a las PASO y tras la histórica derrota del PJ en Santa Fe este domingo, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a mostrarse junto al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y planteó que “alguno debería inventar un simulador de presidentes”. También cuestionó a quienes “proponen la privatización” y lanzó críticas al actual jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, al FMI y cuestionó a quienes tienen dólares en el exterior.

Se trató de la tercera vez que la vicepresidenta expresó en público su apoyo al líder del Frente Renovador desde que confirmó su postulación para el cargo del Ejecutivo. En dichas ocasiones, Cristina Kirchner lanzó una ola de elogios para el tigrense.

El encuentro -que se demoró 30 minutos del horario pautado y se extendió por menos de una hora- se dio durante un acto en Ezeiza por los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas y con propósito de la presentación de un nuevo simulador de vuelo Boeing 737-Max.

También participaron Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, el precandidato a senador nacional y actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

Al comienzo de su disertación, la titular del Senado hizo una breve aclaración respecto del spot publicitario de Aerolíneas que se transmitió previamente donde se explicó la importancia de la institución para los “productores argentinos, pequeños productores y grandes empresarios”, a lo que agregó: “Aerolíneas con su servicio de carga transporta el salmón chileno a través del aeropuerto de Calafate directo para Miami. No solamente es para inversores o empresarios nacionales sino también para un producto tan típico y tradicional como es el salmón chileno”.

Y chicaneó mencionando al astro del fútbol argentino, Lionel Messi, que oficializó su llegada al Inter de Miami: “Ahora lo va a consumir Messi y Antonella, espero que les guste el salmón que pasa por el Calafate”.

“No fue una decisión ideológica, fue pragmática”

Hecho ese breve comentario, Cristina se refirió a la reestatización de la empresa de vuelos: “15 años de la decisión política de recuperar la aerolínea de banderas. Podría ser un discurso insuflado de patriotismo o de defensa de lo público, pero quiero contarles a los argentinos que cuando tomamos la decisión de recuperar la línea de bandera, fue porque, como mencionaba Pablo”, hizo una pequeña pausa para chicanear: “Un funcionario que funciona. Y que funcionó siempre, cuando era yo presidente y ahora”.

Y retomó su discurso: “El Estado calamitoso era tal que por ejemplo el Estado argentino pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas… esto se sabe y no lo sabe mucha gente… era privada, había sido privatizada en los 90’ y la había adquirido una multinacional española igual que a YPF”, y acotó que “esta es la segunda parte de la clase que dimos el otro día con el Gasoducto de que lo público es malo y lo privado es bueno, y viceversa los que defienden al Estado aún cuando no hace las cosas bien o no le corresponde”.

“Hay que sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas sobre todo cuando uno está en la gestión del Estado y siempre poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales”, planteó y recordó que en el 2008, a pocos meses de asumir su primer mandato como presidenta, “el Estado le pagaba el salario a los trabajadores y el combustible de sus aviones, el JP1 además de todos los inconvenientes que había por el grado de conflictividad que había con los trabajadores ante el desmantelamiento de la empresa y el temor por la desaparición y crisis de su fuente de trabajo. No fue una decisión ideológica, fue una decisión pragmática. De gestión económica, el Estado pagaba salarios y combustible a una empresa privada”.

La privatización

“No estoy en contra ni a favor de lo privado ni de lo público, simplemente analizo lo que nos pasaba”, aclaró la titular del Senado y continuó contando: “Los 28 aviones habían sido vendidos, vaciaron la empresa. No solamente eso, vendieron importantísimos y valiosísimos inmuebles en Nueva York, en Madrid, en Miami, en Roma, en Caracas, vendían los inmuebles. No solo eso, sino que salían los aviones y cuando volvían las rueditas y los repuestos habían sido cambiados y eran viejos y se quedaban allá afuera, en el país de origen de la empresa que había privatizado”.

En esa línea, sumó que “mandaron al pasivo de Aerolíneas los 260 millones de dólares que habían pagado por la privatización. Vendieron los simuladores con lo cual dos veces al año los pilotos de aerolíneas tenían que viajar al exterior con lo que esto significaba en materia de erogación de divisas y también de sustitución porque no era que lo estaban haciendo acá por lo cual las licencias eran más prolongadas”.

“Yo cuando escucho a alguno que dice que van a privatizar… pero eso ya lo hicieron, y fue horrible. Fue arruinoso para el país y para la conectividad argentina porque al Calafate, a Bariloche, a Tierra del Fuego, quieren viajar todas las líneas, pero hay lugares de nuestro país que si no llega Aerolíneas no tienen vuelos. Rio Gallegos me hago cargo, pero estamos a menos de 2000 kilómetros de la capital federal”, apuntó.

Así, remarcó que es necesario plantear la rentabilidad que da Aerolíneas “a toda la industria turística, hoteles, restaurantes, todo lo que mueve el turismo, los comerciantes que venden sus cosas. Esas rentabilidades, esos balances, esos puestos de trabajo porque el turismo es uno de los servicios más personalizados y que más puestos de trabajo demanda. El turismo crea puestos de trabajo, es esparcimiento, genera mucho y cuanto más calificado es el destino turístico, más puestos de trabajo genera, por eso es importante hablar”.

Un simulador de presidentes

“Los números desde el 2008 fue un giro de 180 grados el de la empresa en cuanto a rutas, a pasajeros, cantidad de naves. Hoy tenemos el 4to simulador de vuelos, algo extraordinario…. y hablando de simuladores de vuelo y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números…alguien debería inventar algún simulador de presidentes por favor, urgentemente, por favor. Lo pusiéramos a uno con los problemas de la Argentina y los números, no de Suiza ni Noruega”.

En ese sentido, arremetió contra la oposición sin hacer mención explícita: “Muchos simulamos en la Argentina como que la inflación, el Fondo Monetario o la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza, los han provocado, los han traído”.

Dirigiéndose a Massa dijo con chicana: “Yo creo Sergio que todos están esperando los números de la desocupación, o de la inflación que es mensual o de la actividad económica o de la pobreza que es semestral… es como si hubiera un ejercicio a ver cómo son los números, a ver dónde falla, a ver dónde es más horrible así pegar”.

La fuga de capitales

En otro tramo de su alocución, la titular del Senado planteó que “la cuestión macro económica como son los índices de actividad económica, desocupación, de pobreza, ocupación industrial, todo lo que toma el INDEC debe ser tomado sin beneficio de inventario”, e informó que el 29 de junio de 2023 se publicó una vez más el estudio de 42 páginas de las cuentas internacionales de la Argentina. “¿Qué será eso de las cuentas internacionales?”, preguntó la expresidenta y respondió irónica: “Los dólares muchachos que entran por importaciones y exportaciones”.

Al respecto, mencionó que “hay un número muy interesante en la página 5” que habla de una cifra “fenomenal: 428.635 millones de dólares. Repito. Anoten”. “Qué es eso?”, volvió a preguntar y explicó: “Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. ¡Hola, ¿qué tal! Bienvenidos a la argentina donde nos faltan los dólares”.

“En la Argentina faltan, pero afuera de la Argentina hay grupo selecto de aretino, escasos serán 100 mil, sobre 46 millones que tienen casi un PBI afuera. Eso y la Ruta del Dinero acá…bueno no era ni K ni nosotros, el PBI lo tienen argentinos afuera”, apuntó y agregó: “La deuda externa, que incluye al FMI, 275.000 millones de dórales de deuda en la cual una parte importante es la privada. En esos 428 mil millones de activos externos más de la mitad es moneda en depósitos o en cuentas de inversión, o sea efectivo”.

Cristina tomó el informe entre sus manos y lo mostró al público y cuestionó a los medios: “Lo pueden encontrar en internet, a los periodistas que seguramente se les pasó…miren… porque no lo leí en ningún lado esto”.

“El informe también dice que comparado este último trimestre contra el trimestre del 2022 los argentinos, sociedades o físicas incrementaron en 8 mil millones de dólares más este trimestre primero del 2023 contra el de 2022”, mencionó y volvió a dirigirse a Massa con una chicana por sus negociaciones con el FMI: “Mira si los tuvieras… no tendrías que andar negociando, serías un hombre feliz”, y aclaró: “Las sequías si son un fenómeno natural, pero los dólares que le faltan a la economía argentina no son un fenómeno natural. Una parte podrá ser de gente, pero si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, por lo cual no tendríamos déficit fiscal, con lo cual quiere decir que gran parte de la formación de estos activos se debe a evasión impositiva o a sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones”.

“Cuando encontraron los Panamá Papers ya sabemos quienes estaban, pese a que buscaban a todos los K, no encontraron a ningún K, estaban todos los MM”, disparó y planteó: “Creo que es necesario que todas las cúpulas dirigenciales, no de la política solamente, sino empresariales, religiosas, sindicales, sociales, pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos en los medios de comunicación por los índices de la pobreza que son crueles, es cierto, o de la inflación que son graves, es cierto, pero nunca hablamos de la riqueza. Parece ser que todo esto se produjera por un fenómeno natural”.

Cristina sostuvo que “es necesario volver a hablar en serio con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos con los números en la mano y con el ejercicio de responsabilidad que a cada uno le cabe porque al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el kirchnerismo le dijo ‘out, game over de Argentina’ allá por el 2005 y lo trajeron de vuelta”.

“Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al Fondo, el Fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora porque la continuidad institucional es para todos”, cuestionó.

La expresidenta analizó que “es necesario un fair play en serio y que podamos discutirlo”, y avizoró: “Seguramente, después de que pasen las PASO y queden definidas las listas, va a ser una obligación discutir sobre estas cosas, porque de verdad está en juego el destino de los argentinos y un ejercicio de responsabilidad es que cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca en la historia”.