“El desafío que tenemos es ganarle al kirchnerismo, hoy la Provincia de Buenos Aires está con más de 6 millones de pobres”

En “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre, el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio habló sobre la interna de su espacio de cara a las próximas elecciones. “Hoy la provincia de Buenos Aires está con más de 6 millones de pobres, 800.000 más que en 2019. No se aguanta más la inseguridad que crece”, dijo.

En primer lugar, el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires habló sobre las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “No está bueno que el acuerdo con el FMI se dilate porque los argentinos lo necesitamos. Tenemos serios problemas estructurales, de inflación y de pobreza. Todos queremos que nos vaya bien como país, pero el Gobierno no hace nada para que eso suceda”.

Con respecto a su interna con Néstor Grindetti para competir por la gobernación bonaerense señaló: “Nuestra relación es como debe ser. La gente me pide por favor que no nos peleemos, que compitamos, pero que estemos juntos. En el 2021 me tocó competir con Facundo Manes, que hizo una elección enorme y fue una competencia muy sana. Eso nos permitió ganarle al kirchnerismo, que es el desafío que tenemos”.

Al ser consultado sobre la agresividad con la que está exponiendo Patricia Bullrich, Diego Santilli aseguró: “Por momentos se entra en un tono con el que yo no estoy de acuerdo, eso no significa que cada uno no pueda mostrar cuál es su visión. Sin embargo, hay que interpretar a nuestro electorado que nos pide unidad”.

“El que no es parte del electorado de Juntos por el Cambio también busca terminar con este agobio. Hoy la provincia de Buenos Aires está con más de 6 millones de pobres, 800.000 más que en 2019. No se aguanta más la inseguridad que crece”, añadió.

“El contenido de lo que se vota en el Congreso es lo más importante. Hay sociedades del primer mundo que sólo saca las leyes centrales, no cientos de ellas. Cuando la sociedad ve que no sale la nueva ‘Ley de Alquileres’, ya que esta fracasó en todas las dimensiones, se preguntan de qué estamos hablando”, insistió el precandidato a Gobernador.

Y cerró: “Es necesario un nuevo Código Penal para que un delincuente que utiliza un arma para robar no sea excarcelable, qué tenemos que esperar a que pasen cosas como lo que sucedió en General Pinto”.