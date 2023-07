Sergio Massa suma a Daniel Scioli a su equipo en un cargo ad honorem

Scioli será “Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio”, tendrá la misión de contribuir con acciones y propuestas a posicionar a la República Argentina en el contexto internacional.

El Embajador en Brasil, Daniel Scioli, sumará su experiencia para fortalecer una estrategia de diplomacia económica para la Argentina

El nombramiento, que será ad honorem, permitirá reforzar la dimensión política internacional del Ministerio de Economía.

Scioli, que será “Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio”, tendrá la misión de contribuir con acciones y propuestas a posicionar a la República Argentina en el contexto internacional mediante sus factores diferenciales, como los sectores productivos y de servicios, el talento nacional, la cultura y los destinos turísticos.

“Nunca dejé de tener con un alto sentido de la responsabilidad con todo el equipo de Sergio Massa. Habrán visto múltiples acciones por el gasoducto (Néstor Kirchner), encuentros con (la secretaria de Energía) Flavia Royón, es un momento crucial para el país y no puedo ser indiferente, tengo que ser coherente con las ideas que vengo sosteniendo desde hace un tiempo”, expresó Scioli ni bien se conoció la noticia por el canal C5N.

“Quiero poner a disposición toda la experiencia que me ha dado Brasil. Hay una misión que es aumentar las exportaciones, llevar inversiones, no tengo dudas que van a generar efectos muy positivos en esta gran agenda de desarrollo argentino que tenemos por delante”, aseveró el hasta ahora Embajador en Brasil, y añadió: “Las soluciones para Argentina llegan de la mano del desarrollo productivo. Tenemos que comprometernos y poner el hombro, no quiero que esto se solucione con viejas recetas del pasado”.

Con la integración de Scioli al ministerio de Hacienda también se busca involucrar a los distintos protagonistas de la realidad nacional que puedan hacer un aporte para consolidar el objetivo de lograr que haya “Más Argentina en el mundo y más mundo en la Argentina”, enfatizando especialmente las iniciativas que tiendan a la generación de divisas mediante el aumento sostenido de las exportaciones y el fomento de inversiones externas directas para consolidar el crecimiento nacional con estabilidad y distribución equitativa de los ingresos.