“Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos”: el pedido de Máximo Kirchner a Cristina

El diputado nacional y referente de La Cámpora le realizó un pedido público a la titular del Senado durante un acto en el partido bonaerense de Merlo junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

El presidente del Partido Justicialista Bonaerense y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, pidió que la vicepresidenta Cristina Kirchner les “dé una mano” en la campaña de Unión por la Patria.

“Les traigo el saludo de la compañera Cristina, que hable antes de venir por acá. La quise convencer pero no pude. Yo les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina?”, enfatizó Máximo Kirchner frente a la militancia durante un acto en el partido bonaerense de Hurlingham, donde fue a apoyar la candidatura a intendente de Damiám Scelci, el candidato de La Cámpora que disputa el distrito con “Juanchi” Zavaleta.

En ese marco, el referente de La Cámpora le realizó un pedido público a la titular del Senado: “Que recorra los lugares y nos dé una mano la compañera que la necesitamos, la necesitamos”.

Durante una actividad junto al ministro del Interior y precandidato a senador nacional, Máximo Kirchner apuntó contra Mauricio Macri: “Si el Fondo Monetario tiene capacidad de extorsión a las familias argentinas es porque hubo un Presidente que poco le importó su pueblo, que lo trajo de vuelta y se resbaló la plata del Fondo”.

Ya con la continuidad de su discurso, que duró casi 25 minutos, atacó en distintas oportunidades a Alberto Fernández.

El precandidato a diputado, que cierra el acto en Hurlingham, le pidió a la Vicepresidenta que “se meta” de lleno en la campaña.

El primero de esos dardos venenosos llegó luego de cuestionar el acuerdo que Mauricio Macri hizo con el Fondo Monetario Internacional: “Si estamos acá es porque realmente siempre hemos dado la cara y cumplido todo lo que dijimos que íbamos a hacer. No como alguno que hace cuatro años atrás dijo que no iba a volver a pelear con Cristina y lo primero que hizo fue ir a pelearse con Cristina”.

El segundo vino minutos después, cuando hablaba sobre los dirigentes políticos: “No deben ser perfectos, deben trabajar todos los días. Se acierta y se erra, y cuando se erra se corrige”, comenzó ese fragmento.

Y siguió: “Recuerdo cuando nuestro candidato a presidente dijo que si se iba del rumbo se lo digamos, pero cuando se lo dijimos se empacó y se enojó. Cuando uno invita, se la banca. Es lindo el elogio y duele el enojo, pero se la banca”.

El dirigente intentó ser también autocrítico cuando dijo que todavía tienen demandas y problemas que resolver: “No hace falta ser el más lúcido o inteligente para darnos cuenta que todo no salió como queríamos o propusimos”, afirmó.

“Factores externos, como la pandemia, por ejemplo. Pero eso no puede explicar todo aquello que nos faltó hacer. Sería buscar justificaciones y no soluciones. Pero ahora podemos demostrar que vamos a asumir y unir fuerzas. Si están enojados o desilusionados, hay dos caminos: encerrarse en la casa o insistir y seguir deseando y salir a dar las peleas que halla que dar y juntos poder darnos la oportunidad de tener una Argentina diferente”.

Más tarde llegó la única referencia a Sergio Massa en toda la tarde. Fue cuando habló, en relación a los factores externos, de la herencia que recibió luego del acuerdo con el FMI: “Esto que vemos hoy con Massa teniendo que administrar consecuencias de lo que fue el mal acuerdo con el fondo”.

Y siguió: “La inflación previa al acuerdo promediada puede estar en orden de los 3.2, luego esa inflación duplicó su número. No se deben resolver las cosas a las apuradas. Esto no es ‘pobre dirigente que debe pelear con el Fondo’, es ‘pobre la gente si el dirigente no se planta’.

En ese sentido, siguió: “Si el FMI tiene capacidad de extorsión con las familias argentinas es porque hubo un presidente que poco le importó su pueblo, que se resbaló esa plata y que ahora tiene gente que anda con él que tiene una brillante solución para el país”, ironizó ya en el cierre.