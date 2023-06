Tras el cierre de listas, sigue la tensión en Unión por la Patria: cruces y pases de factura

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner renovó sus críticas contra el Presidente. Sus dichos generaron impacto en dirigentes del oficialismo y la polémica no cesa.

Tras el cierre de las listas en Unión por la Patria, la tensión en el oficialismo no cesa: los nuevos reproches de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra Alberto Fernández y dirigentes de su entorno desencadenaron una serie de cruces y pases de factura.

Ayer, la vicepresidenta criticó al máximo mandatario por insistir con las PASO y, en ese marco, también apuntó contra los dirigentes del entorno presidencial, en especial contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por plantearle una interna a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Fue allí cuando Fernández de Kirchner deslizó que la funcionaria había declinado su candidatura a cambio de un lugar en las listas.

Esta mañana, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, desmintió a la vicepresidenta y se mostró dolida por sus dichos. “El destrato que tuvo ella hacia a mí no se me va a borrar fácil”, dijo. Y añadió: “Cristina cuando quiere dar palitos en realidad da palazos y ayer sentí que me lo dio. Cristina no me pegó un palito, me pegó un palazo frontal”.

Tras las declaraciones de la ministra, la Senadora de la provincia de Buenos Aires y referente del kirchnerismo bonaerense, Teresa García, salió en defensa de la expresidenta: “No se puede dejar pasar esta falta de respeto a quien conduce este proceso político. Cristina no le faltó el respeto a Victoria (Tolosa Paz) en el día de ayer”, manifestó la dirigente en diálogo con Radio 10.

Y lanzó: “(Santiago) Cafiero y Victoria no se merecen los cargos que tienen”, en referencia al lugar en la lista de Unión por la Patria que ocuparán los dos ministros referenciados con Alberto Fernández.

Además, hizo referencia a la posición en la que quedó Daniel Scioli, tras bajar su candidatura a presidente. “Scioli va a hablar cuando tenga que hablar”. Y agregó: “En el lugar de Cafiero tendría que haber ido Scioli y nadie le avisó”.

En tanto, para sumar a la tensión, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, trató de traidor y “burro” al presidente Alberto Fernández porque, para él “fue el arquitecto de este enchastre” al haber impulsado una lista propia encabezada por el embajador ante Brasil.

“Creo que hubo un solo herido y que fue por el maltrato que tuvo el Presidente con el que fue candidato de su lista, que fue Scioli. Mi abuela diría: ‘¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?’”.

Luego Berni se refirió a las PASO y las calificó como “un elemento ordenador”, aunque crítico al sector del oficialismo que responde a Fernández porque “intentaron por todos los mecanismos ir a una PASO y a último momento les soltaron la mano a sus propios candidatos y hubo dos sobrevivientes que lo único que les interesaba era estar en una lista”.

Al ser consultado si hablaba de Victoria Tolosa Paz y de Santiago Cafiero, el ministro bonaerense respondió: “Hablo del Presidente, que fue el arquitecto de todo este enchastre que hicieron a último momento”.

(DIB)