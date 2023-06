Burlando será acompañado por Andrea Campbell en su aventura por la Gobernación

El abogado eligió a la periodista de amplia trayectoria en la TV como compañera para la elección bonaerense.

El abogado y precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando eligió a la periodista Andrea Campbell como su compañera de fórmula por Movimiento de Integración Federal (MIF) para las próximas PASO.

“Bienvenida candidata a vicegobernadora Andrea Campbell, Fernando Burlando Gobernador”, afirmó la cuenta oficial de Alternancia Republicana Federal, uno de los partidos que conforman la alianza que tiene al abogado como su principal referente.

Campbell, quien es modelo, actriz y abogada recibida en la Universidad de Belgrano (UB), desde la década de los ‘90 se desempeña en diferentes medios de comunicación. De 52 años, trabajó en las novelas “Mi cuñado”, “Gasoleros”, “Campeones” y “Buenos vecinos”.

Curiosamente, hace unas semanas ambos tuvieron una discusión en televisión debido a que Campbell denunció públicamente que fue acosada en una fiesta por Juan Darthés, quien es defendido por Burlando.

“No me quiero involucrar, no quiero decir cosas que realmente no sé. No quiero hablar de cosas que desconozco, Andrea. Vos me lo habrás contado. Listo, perfecto. Acepto tu posición, pero de ahí a decir cosas que yo no recuerdo si dije, me parece un exceso”, dijo Burlando.

“No es un exceso. Si vos tenés mala memoria lo siento por vos, pero yo no cometo un exceso por estar repitiendo algo de lo que estoy dando detalles de dónde estábamos”, criticó Campbell. Burlando, de 53 años, es oriundo de la ciudad de La Plata y es hijo del exjuez de ejecución penal platense Julio Desiderio Burlando. “Llegó el momento de dedicarme a la política, con un partido que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO”, explicó el letrado, quien incursionará por primera vez en la política. “Soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del ‘83 hasta hoy. La política desaprobó en salud, en seguridad, en educación, no aprobamos una sola materia”, afirmó.