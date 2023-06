Grandes estrellas del rock de los 80/90

Las décadas de los 80 y 90 fueron una época dorada para el género del rock y marcaron el surgimiento de grandes estrellas que todavía hoy siguen siendo aclamadas por los fanáticos de todo el mundo. Estas bandas y artistas no solo dejaron huella en la industria musical, sino que también se convirtieron en iconos de una generación y definieron el sonido de una era.

Ahora, después de muchos años, varias de estas leyendas del rock están regresando a los escenarios, emocionando a sus seguidores con su energía y pasión inigualables.

Uno de los nombres más destacados en la lista de las grandes estrellas del rock de esta gloriosa época es Guns N’ Roses. Esta legendaria banda de oriunda de Los Ángeles se formó en 1985 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global.

Con su estilo único que fusionaba el hard rock con influencias del punk y el blues, Guns N’ Roses se ganó el reconocimiento con álbumes clásicos como “Appetite for Destruction” y “Use Your Illusion”. Después de años de inactividad, la banda se ha reunido y está de gira, brindando la oportunidad de disfrutar de sus éxitos una vez más.

Otra banda que ha dejado una marca imborrable en la historia del rock es Metallica. Con su sonido agresivo y enérgico, combinado con letras impactantes y poderosas, Metallica se convirtió en uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos.

Su álbum “Master of Puppets” es considerado uno de los mejores discos de metal de la historia, y canciones como “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters” se han convertido en himnos para los amantes del rock. Metallica sigue en activo y sigue atrayendo a multitudes en sus conciertos, demostrando que su poderío musical no ha disminuido con el paso de los años. Durante el mes de agosto comenzarán su gira mundial 2023/2024 llamada “M72 Tour”.

AC/DC es otro nombre que no puede faltar en la lista de las grandes estrellas del rock. Con su sonido distintivo, caracterizado por los potentes riffs de guitarra y la voz inconfundible de Brian Johnson, AC/DC se ha convertido en sinónimo de rock ‘n’ roll.

Los creadores de “Back in Black” han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo una de las bandas más queridas y admiradas en el mundo del rock.

Otro nombre que destaca en la lista es el de Ozzy Osbourne, conocido como “el Padrino del Heavy Metal”. Como líder de la legendaria banda Black Sabbath y durante su carrera en solitario, Ozzy ha dejado una huella imborrable en la historia de la música.

Con su estilo vocal único y su presencia en el escenario, Ozzy se convirtió en un icono del género. A pesar de los desafíos de salud a los que se ha enfrentado en los últimos años, Ozzy sigue siendo una fuerza imparable y sus seguidores esperan con ansias su regreso a los escenarios.

IRON MAIDEN es otra banda emblemática del rock. Con su enérgico heavy metal y sus letras épicas, Iron Maiden ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Canciones como “The Trooper” y “Fear of the Dark” se han convertido en himnos inolvidables para los amantes del género. A lo largo de los años, Iron Maiden ha mantenido su relevancia y sigue siendo una fuerza imparable en el mundo del rock.

Además de estas grandes estrellas del rock, el otoño de este año promete ser emocionante para los fans de la música de este género, ya que se celebrará el festival Power Trip, considerado el más ambicioso del planeta.

Este evento de tres días, que tendrá lugar en el desierto de Empire Polo Club en Indio, California, reunirá a algunas de las bandas más influyentes de todos los tiempos. El viernes 6 de octubre contará con las actuaciones de Guns N’ Roses e Iron Maiden, el sábado 7 de octubre será el turno de AC/DC y Ozzy Osbourne, y el domingo 8 de octubre se presentarán Metallica y Tool.

La noticia del festival ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan con ansias la oportunidad de presenciar en vivo las actuaciones de sus ídolos. Los abonos para los tres días estarán disponibles a un precio de $599 más gastos no esperes mucho para comprar entradas de conciertos al mejor precio.