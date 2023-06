D’Onofrio afirmó que “desde el Frente Renovador impulsamos la idea de un único candidato”

El ministro de Transporte bonaerense aseguró que “el 90 y pico por ciento de quienes componen Unión por la Patria se expresan en un mismo sentido”, pero “si hay que competir, se compite”.

El ministro de Transporte bonaerense y dirigente del Frente Renovador (FR), Jorge D´Onofrio, afirmó este sábado que los que conforman ese espacio sostienen “la necesidad estratégica de un candidato único” de cara a las primerias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero aclaró que “si hay que competir, se compite”, al referirse al último tramo de las negociaciones electorales en Unión por la Patria (UxP), ante el cierre de listas previsto para el próximo sábado.

“Disputa no es pelea, no lo llevamos al todo o nada, todos pensabaN que podía volar por los aires el 14 (de junio) cuando se firmaron los frentes y no sucedió”, dijo el dirigente en declaraciones radiales.

“Impulsamos la idea estratégica de tener un único candidato”, subrayó y remarcó: “El 90 y pico por ciento de quienes componen Unión por la Patria se expresan en un mismo sentido”.

Así, D´Onofrio lanzó: “Cuando hablamos de esta coalición, gobernadores, centrales obreras, intendentes, reclamamos la unidad. Sergio Massa al igual que la inmensa mayoría de los que formamos Unión por la Patria marca la necesidad estratégica de un candidato de consenso. Nos preocupa el accionar de algunos que plantean candidaturas. Si hay que competir, se compite. Si llegamos a un consenso, mejor”.

En ese sentido, el funcionario provincial remarcó que Sergio Massa se mantiene al margen de la negociación por los puestos en las listas y el foco está puesto en la gestión.

“La gobernabilidad se hace día a día con trabajo y gestión. Lejos de estar en la rosquita de los cargos, Massa está trabajando en un cierre con el FMI para no estar asfixiado hasta fin de año”, cerró.