“Los que amenazan son canallas y yo no lo soy”: la respuesta de Aníbal Fernández a las críticas de CFK

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apoderado político de la precandidatura de Daniel Scioli dentro del oficialismo respondió a los dichos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien apuntó contra los dirigentes de su propio espacio que quieren acudir a la Justicia para dirimir cuestiones electorales.

“Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”, sostuvo esta mañana el funcionario. Y aclaró que sigue teniendo un aprecio personal por la vicepresidenta, más allá de las diferencias.

El ministro de Seguridad habló con los medios antes de participar en la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, que se realizará bajo la presidencia pro tempore de la Argentina en un hotel cercano al Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, había sostenido Cristina Fernández de Kirchner en alusión a Aníbal Fernández, quien es el apoderado electoral de uno de los precandidatos de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) que competirá en las PASO.

El ministro quiso aclarar que “lo que yo hice fue advertir que tenemos que acordarlo entre nosotros” en referencia al piso requerido para acceder a un lugar en las listas para las primarias, y que por eso insistió en que “si nosotros no lo podemos acordar voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y que yo tengo que interpretarlo sin saber adónde me querés llevar. Yo voy a recurrir si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes a la Justicia electoral para que dirima”.

Sobre su relación con Cristina Fernández, el funcionario sostuvo que mantiene un aprecio personal y aprovechó para recordar su rol en los gobiernos kirchneristas. “La señora (por Cristina Kirchner) hace 20 años que me conoce, me han mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Esto no va a cambiar” pero luego cambió el tono. “Amenazar. Solo la amenaza la hacen los canallas. Yo no soy un canalla. No se lo acepto”.

DIB