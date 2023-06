Alberto Fernández se refirió a las críticas de Cristina y sostuvo que “no se puede vivir con un 100% de inflación”

El presidente dio una extensa entrevista a alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Se refirió a la economía y a la interna política.

A pocas horas de que cierren las alianzas electorales y de que se conozca el nuevo índice de inflación, el presidente Alberto Fernández habló sobre las críticas que recibe de su vice, Cristina Fernández de Kirchner y del índice de precios, al tiempo que se refirió a la figura de Javier Milei y aseguró que “le paga la casta empresarial”.

“Cristina se diferencia de mi gobierno, y escribe cartas y saca tuits. Esas cosas no me molestan. Dejan en evidencia que está viva la política. La peor política es la que obedece, es un acto de sometimiento”, sostuvo Fernández. Y añadió: “Seguramente Cristina cuando critica cosas ve malas decisiones políticas en el gobierno mío. Yo la escucho y en algunas puede tener razón. En otras, creo que no tiene ninguna. Es su posición y yo la respeto porque es una persona muy respetable”.

En tanto, dijo que él no entiende a la política como un acto de imposición. “No es un cuartel, en la política no se obedece; se concilia y se buscan acuerdos. Y si bien es cierto que siempre va a haber alguien que lidere, somos pares somos dirigentes, gente que habla y representa algo”, indicó.

Asimismo, habló sobre la interna del oficialismo en torno a las PASO. Y reclamó: “Me confunde. Cuando me bajo me dicen ‘no queremos que haya PASO’. ¿Pero no era que querían que me bajara para que hubiera PASO?”, se preguntó el Presidente. No obstante se mostró esperanzado de que el peronismo se va a ordenar y deslizó que “un poquito de convulsión” es algo natural del partido que conduce a nivel nacional.

Asimismo, en una nueva arremetida contra el líder de La Libertad Avanza, indicó: “Milei nunca habla de la casta económica, que le dio de comer a él, la casta empresarial. Ellos son los que le pagan”.

Sostuvo, además, que “si la Argentina está sana, no puede prestarle ninguna atención” al economista y manifestó que los planteos del diputado nacional son “falaces, mentirosos y cínicos”.

“Cuando habla de dolarización, diga la verdad, Milei. ¿Cuánto van a caer los salarios reales? No mienta”, le pidió, a la vez que dijo que el Frente de Todos debe intentar que la democracia “no quede en manos de alguien que usa la democracia para aplicar autoritarismo”.

La situación económica

Alberto Fernández consideró que a partir de la deuda heredada de Mauricio Macri, la pandemia, la guerra de Ucrania y “la peor sequía de los últimos 104 años”, “mucha gente va a entender que lo que nos pasó y que muchas veces fueron manipulados para construir una imagen que no es realmente la del gobierno”.

Si bien admitió que “las cosas no están bien”, que “la inflación es muy alta”, Alberto Fernández dijo que “la economía se está moviendo mucho”. “No hay que olvidarse que Macri dejó 55 puntos de inflación. De ninguna manera arrancó conmigo, en este contexto podes decir que la inflación llegó al 100% o que se multiplicó por dos cuando en el resto del mundo fue por 6,7,8, 10… de cualquier manera no se puede vivir con inflación del 100%. La pobreza es el resultado de lo mismo”, analizó.

Para el mandatario “no tenemos un escenario de conflictividad social” y “nunca ocurrieron saqueos” porque “pusimos mucha plata en la gente”. “No digo que no hay pobreza ni que la inflación está bien, son dos problemas que hay que resolver, que intentamos resolver y nos ha costado”, continuó.

Con autocrítica admitió que los cambios de ministros producto de la interna fueron “nocivos para la inflación”. Sin embargo, volvió a hablar de “inflación autoconstruida” de los “pequeños comerciantes que ven ruido y por las dudas aumentan los precios”.