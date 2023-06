Se realizó la etapa local de beach voley en las instalaciones del club Ever Ready, en categorías masculino y femenino.

Pasan a la etapa regional de los Juegos Juveniles Bonaerenses en sub 14 Victoria Pulti y Griberg Tais, en sub 16 Paulina Irazabal y Ana Naviliat, en sub 18 Blas D´Amore y Adrián Larruy.