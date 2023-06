Con mensajes de Larreta y Bullrich, se confirmó el ingreso de Espert a Juntos por el Cambio

El alcalde porteño le dio la bienvenida y dijo que el espacio se amplía “sumando nuevas ideas y gente de bien”. La exministra aprovechó para ponerle un freno a Schiaretti.

A través de una publicación en Twitter, los precandidatos a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich le dieron la bienvenida este jueves al diputado nacional José Luis Espert a Juntos por el Cambio (JxC). El posteo fue recogido rápidamente por el liberal, que respondió con una foto junto al mandatario de la ciudad de Buenos Aires y otra con la ex ministra de Seguridad.

“¡Bienvenido José Luis Espert! El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien”, escribió Larreta.

Y agregó: “¡Bienvenido José Luis Espert, un economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad!”. Por último, aseguró que “a partir del 10 de diciembre vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas”.

Tras ese mensaje, el economista nacido en Pergamino replicó con un posteo en el que afirmó: “Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos”. Al mismo adjuntó dos imágenes: en una se lo ve dándose la mano con Larreta, mientras que en la segunda aparece al lado de Bullrich.

Minutos después también Bullrich le dio la bienvenida, aunque aprovechó su mensaje para ponerle un freno a la incorporación del cordobés Juan Schiaretti, algo que quiere Larreta, el radical Gerardo morales y otros referentes de la alianza opositora. “Desde las elecciones de 2021 brego para que Espert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo”, escribió en redes sociales.

Ahora, lo que falta definir es dónde jugará Espert en las próximas elecciones, ya que él está lanzado como precandidato a presidente. Es que según piensa Bullrich, la llegada del economista al espacio es una jugada de Larreta para restarle votos a ella en la interna. Desde el entorno de la ex ministra de Seguridad no se oponían al desembarco del líder de Avanza Libertad, pero no quieren que se presente como aspirante a la Rosada. “Que vaya por la Gobernación”, aducen, algo que el economista hasta ahora rechazó.

Sin embargo, el alcalde porteño negó esa teoría. “No depende de donde yo quiero que vaya el señor Espert. Una vez que lo incorporamos, él decidirá. La gente no va a las candidaturas porque yo quiero que vaya. Es valioso, suma, que se incorpore y decidirá él. No le puedo decir: ‘Sumate, pero…’”, planteó Rodríguez Larreta.