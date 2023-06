Sube el precio del petróleo ante la mayor demanda de las refinerías de cara a la temporada de verano

El precio del barril de petróleo subió hoy en Nueva York, en medio de la debilidad del dólar, y como consecuencia de una mayor demanda de crudo por parte de las refinerías en los Estados Unidos que operan en el nivel más alto desde 2019, ante el inicio de la temporada de verano.

El barril de la variedad WTI subió 1,1% y se negoció en US$ 72,50 mientras que el tipo Brent ganó 0,8% y cerró en US$ 76,80, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nynex).

Los analistas sostienen que la demanda de productos refinados es bastante fuerte y recién está comenzando y se necesitará mucho más crudo, lo cual hace de sostén para los precios.

La Administración de Informaciones de la Energía (EIA) difundió hoy que los inventarios comerciales de crudo, excluidas las Reservas Estratégicas del Petróleo (SPR), disminuyeron 500 mil barriles respecto de la semana anterior, totalizando 459,2 millones de barriles y se encuentran 2% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

En tanto, los inventarios totales de naftas para automotores aumentaron en 2,7 millones de barriles desde la semana pasada y están aproximadamente 8% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

La AIE remarcó que las refinerías estuvieron operando a 95,8% de su capacidad instalada la semana pasada y la producción de naftas aumentó la semana pasada, a un promedio de 10,1 millones de barriles diarios, mientras que la producción del resto de los destilados alcanzó, la semana pasada, un promedio de 5,2 millones de barriles diarios.

Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,7 millones de barriles en la semana, según la EIA, mientras que las existencias de petróleo de las SPR disminuyeron en 1,9 millones de barriles.

Mientras tanto, la producción total de petróleo de los Estados Unidos aumentó en 200 mil barriles diarios, para totalizar 12,4 millones de barriles por día, según datos de la EIA.

En cuanto a las perspectivas de precios, el director ejecutivo de la EIA, Fatih Birol, sostuvo que “las perspectivas para la economía china son clave para los mercados petroleros”.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en julio subieron 3,1% y se pactaron en US$ 2,33 por millón de BTU.

Finalmente, el oro bajó 1,3% y se negoció en US$ 1.956 por onza.