Interna opositora: los socios del PRO meten presión para sumar a Espert a JxC

La UCR, la CC de Carrió y el peronismo de Pichetto llamaron a “avanzar en las tratativas” para sumar al líder de Avanza Libertad.

La pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich retrasa una serie de definiciones en Juntos por el Cambio, y a pocos días que se cumpla el tiempo para cerrar las alianzas de cara a las elecciones, los socios de este espacio comienzan a mostrar cierto nerviosismo. La tensión que se generó por el posible desembarco del cordobés Juan Schiaretti, hizo que se postergara una definición sobre la llegada a JxC del economista José Luis Espert, quien viene asegurando que será candidato a presidente por esa coalición.

Ahora, los socios del PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Encuentro Republicano Federal salieron a meterle presión al espacio que fundó Mauricio Macri para que se defina la incorporación del liberal. Lo hicieron este miércoles a través de un comunicado que lleva la firma de los presidentes de las tres fuerzas: Maxi Ferraro, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto.

“Solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert”, expresaron a través de un comunicado, luego de la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO.

El martes, la Asamblea Nacional, que designó con firma conjunta a Federico Angelini y Eduardo Macchiavelli, presidente y secretario general del Consejo respectivamente, concluyó “avanzar en las tratativas tendientes a la incorporación” de Espert, pero no votó efectivamente su ingreso. Sin embargo, en los papeles no hubo acuerdo y la llegada de Espert depende del visto bueno del PRO.

“Dicha solicitud se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas”, manifestaron en el escrito. Además, señalaron que la Argentina necesita un Juntos por el Cambio “unido, plural y responsable, centrado en los problemas que atraviesan los argentinos y no en internas o sectarismos estériles”.

“Con la misma vocación de 2015 y 2019 ampliemos nuestro espacio para ganarle al kirchnerismo y comenzar a sentar las bases de un verdadero cambio consistente y sostenible en el tiempo”, concluye el comunicado.

Es que según piensa Bullrich, la llegada de Espert al espacio es una jugada de Larreta para restarle votos a ella en la interna. Desde el entorno de la ex ministra de Seguridad no se oponen al desembarco del líder de Avanza Libertad, pero no quiere que se presente como precandidato a presidente. “Que vaya por la Gobernación”, aducen, algo que el economista hasta ahora rechazó.

Sin embargo, el alcalde porteño rechazó esa teoría. “No depende de donde yo quiero que vaya el señor Espert. Una vez que lo incorporamos, él decidirá. La gente no va a las candidaturas porque yo quiero que vaya. Es valioso, suma, que se incorpore y decidirá él. No le puedo decir: ‘Sumate, pero…’”, planteó Rodríguez Larreta.