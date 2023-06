Manes, a favor de ampliar Juntos por el Cambio: “Me gustaría una fórmula Radical-Peronista, sería ideal”

Yo fui uno de los primeros en ir a ver a Schiaretti, y fui criticado” por ello, recordó el médico.

El neurocientífico y diputado nacional, Facundo Manes, hizo referencia este lunes a la discusión dentro de Juntos por el Cambio para ampliar el espacio con dirigentes de otras fuerzas.

“Estoy muy de acuerdo con ampliar el espacio político”, aseguró el legislador nacional en diálogo con Radio 10. Y agregó: “El candidato a presidente radical puede ser Morales, Manes o los dos, pero tiene que haber alguno”.

No obstante, Manes no descartó la fórmula cruzada para presentar en la interna de Juntos por el Cambio. “Tenemos que seguir sumando voces, de eso se trata una coalición. Me gustaría una fórmula Radical – Peronista, sería ideal”, aseguró.

Y sentenció: “No veo el motivo por el cual no se pueda ampliar la coalición”. El mensaje de Manes fue lanzado a una semana de que se concrete la Convención Nacional. Allí, donde la UCR debatirá nombres y lineamientos dentro de su pertenencia en la coalición opositora, cuyos candidatos hasta ahora solo son dos macristas neoliberales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Yo fui uno de los primeros en ir a ver a Schiaretti, y fui criticado” por ello, recordó el médico durante una entrevista por Radio 10 en la que instó a los congresales a revisar la agenda de lo que se discutirá el próximo 12 de junio en Parque Norte.

“Si se levantaran Alfonsín, Yrigoyen e Illía dirían ‘yo no nací, luché y morí para ser un apéndice del PRO’”, lanzó el dirigente en tono de chicana hacia dentro y fuera de su partido, al que llamó a “estar a la altura de la circunstancias”.

En su opinión, los candidatos que la UCR debería presentar podrían ser el gobernador de Jujuy, Gerardo “Morales, Manes o los dos”. Pero algún apellido radical tiene que enfrentar a Bullrich y Larreta.

“El radicalismo puede atraer el voto de peronistas desencantados, también del que se defraudó con el gobierno de Macri o del que nunca votó a Cambiemos. Es una obligación histórica ir por el poder”, recalcó.