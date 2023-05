Agustín Rossi: “Me voy a presentar orgulloso de toda mi historia política”

El precandidato del FdT consideró que el oficialismo debe realizar una “gran PASO fraternal” y posteriormente reunir todas las voluntades “para ganar en primera vuelta”.

En declaraciones a Todo este Ruido, por Radio Provincia AM1270, manifestó que “empecé a evaluar la posibilidad de presentarme a las elecciones cuando el Presidente anunció que no iba a ser candidato”. Sostuvo que tras consultar “con muchísimos compañeros de todo el país y personalidades políticas, entendí que había un espacio para una precandidatura como la mía, que podía interpelar a una cantidad de sectores”.

Respecto de la posibilidad de enfrentar a un candidato que designe Cristina Fernández, el jefe de Gabinete afirmó que “uno no se puede disfrazar de lo que no es. Conocí a Néstor en el 2002 cuando medía 3% en el 2002 y desde allí acompañé a Néstor y Cristina, luego vinieron los 4 años de resistencia al macrisma hasta llegar al gobierno nuevamente y, por decisión de Alberto Fernández y de Cristina, terminé como ministro de Defensa”. Por lo tanto, resaltó que “me voy a presentar a las elecciones con toda mi historia, orgulloso de mi propia historia”, así como “voy a decir lo que creo que hay que hacer en el futuro”. En tanto que “el resto de los candidatos verán lo que dicen y proponen”.

Por otra parte, Agustín Rossi consideró que “es vulnerable pensar que Javier Milei va a sacar más votos en las Primarias porque no tiene competencia interna”. Asimismo, agregó que “nunca hemos tenido este escenario electoral desde que hay PASO, donde las dos coaliciones principales tienen interna y hay un tercero con aptitud electoral”. Luego, explicó que “si eso es así, las PASO darán tres resultados: Primero, quien gana en cada una de las coaliciones. Segundo, qué coalición saca la mayor cantidad de votos. Tercero, cuál es el candidato individual más votado”. Sin embargo, enfatizó que “ninguno de esos resultados te van a permitir predecir lo que va a suceder en la primera vuelta porque entre el 40 y el 45% de los votantes va a tener que elegir un nuevo candidato, sumado a los votos en blanco y los nulos”.

A su vez, reveló que según las encuestas, “con un candidato no llegamos al 30% en el FdT; con 2 candidatos, tampoco los pasamos; y con 4 estamos cerca del 35%”. Por lo tanto, subrayó que “habría que hacer una gran PASO para que la suma nos dé una coalición importante. PASO amigable y fraternal, con el compromiso de que la foto del domingo nos encuentre en la sede del ganador y esa misma noche salir para ganar la elección en primera vuelta”.

Respecto de la contienda en territorio bonaerense, el santafesino sostuvo que “la Provincia tiene un candidato natural, que es Axel Kicillof”, quien “puede poner su candidatura a Gobernador con un solo candidato a Presidente o la comparte con todos”. “Si Axel no acepta compartir la boleta, se puede conformar una lista corta con candidatos a legisladores y sin candidato a gobernador. Pero esto es algo que no me preocupa”, admitió.

Por otra parte, señaló que con la Vicepresidenta “compartimos que no se puede hacer política en este país sino tenés un Banco Central con un buen nivel de reservas”, que permitan “gestionar con fortaleza y arbitrar”. En tal sentido, argumentó que “a partir de noviembre-diciembre de este año empieza un proceso de acumulación genuino de reservas y el año que viene no vamos a tener las consecuencias de la sequía”, lo que ofrecerá la posibilidad de “fortalecer las reservas, controlar el tipo de cambio e iniciar un sendero descendente del proceso inflacionario”.

Respecto de las propuestas de devaluación de la oposición, el “Chivo” indicó que “ellos quieren hacer un ajuste para profundizar la desigualdad en la Argentina”. Seguido, evaluó que “están planteando una devaluación brusca que significa mayor inflación, niveles de pobreza e indigencia y más pérdida de poder adquisitivo del salario, y después tratar de estabilizar la economía con esa distancia social entre el pueblo y los sectores concentrados de la economía”. Sin embargo, resaltó que “no hay ninguna condición estructural para que eso suceda y no creo necesaria una devaluación brusca”.