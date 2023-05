Repudio de SADRA Maipú ante hechos de violencia en el fútbol

En el día de la fecha y ante los hechos trascurridos el fin de semana en la división promocional de la Liga Maipuense de Futbol, desarrollado en el Polideportivo Municipal Juan Domingo Perón, los cuales son de público conocimiento, desde SADRA sede Maipú, queremos hacer llegar nuestro apoyo al árbitro del Partido Martín Alejandro GALDEANO, quien sufriera la agresión física en dicho encuentro futbolístico. Cabe destacar que, si bien se trata de otra agrupación de árbitros Maipuenses, desde SADRA Maipú con la conducción de Darío Ortiz, dejamos en claro que los hechos trascurridos son de total repudio. El futbol es un deporte de apasionados, pero no podemos permitir que esa pasión genere la posibilidad abierta que alguien no pueda aceptar un resultado de un partido, una equivocación personal o cualquier suceso que se desarrolle en plenitud de un encuentro cuasi familiar. La agresión física no es tolerable bajo ningún punto de vista y menos se puede festejar esa situación. Duele saber que una parte de la sociedad futbolera no entienda que los árbitros de la zona trabajan a diario para que todo encuentro se desarrolle de la mejor manera, existiendo factores vinculados propia y exclusivamente al factor humano. Como parte de esta sociedad futbolera se sabe que, tanto en Maipú como en la zona, los árbitros y asistentes no contamos con las herramientas de las grandes ligas, teniendo la posibilidad de volver a visualizar jugadas decisivas y así poder revertir situaciones de juego. Todo se resume al factor humano y con ello la posibilidad de que los errores involuntarios existan, pero no con la intencionalidad de provocar disturbios o el condicionamiento de un resultado. La única herramienta que se posee tanto en Maipú como en la zona es el trabajo diario que se realiza en pos de mejorar todos los aspectos arbitrales. Hemos sido testigos en varios encuentros, no solo en el campeonato de la Liga Maipuense de Futbol, sino en campeonatos de ligas aledañas, donde los miembros de los encuentros, no se comportan racionalmente ante situaciones y reaccionan con insultos desmedidos o agresiones físicas. Por todo lo expuesto desde SADRA Maipú, como lo hemos hecho siempre nos solidarizamos y esperamos que las autoridades pertinentes, actúen en consecuencia para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir dentro de un deporte tan amado por todos los que disfrutamos ver rodar una pelota.

R. Dario Ortiz

delegado

Alfredo Villar

secretario

Leonardo Corbalán

tesorero