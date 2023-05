El empresario se sumó a la carrera por suceder a Jorge Amor Ameal en la presidencia del xeneize. Competirá con el macrista Andrés Ibarra y con Juan Román Riquelme.

El empresario Mario Pergolini anunció que será candidato a presidente de Boca en las elecciones de diciembre venidero, en las que competirá con Andrés Ibarra por parte de la agrupación de Mauricio Macri y con el actual vice, Juan Román Riquelme.

“Voy a jugar. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada”, dijo Pergolini, quien integró el oficialismo de Jorge Ameal y renunció con meses de gestión.

“Hay espacio, en este momento, para discutir candidaturas. Quiero hacerlo, me quedé con ganas la vez pasada…”, dijo el dueño de Vorterix en una nota concedida al programa ‘Boca es Boca’.

Además, el exconductor televisivo aclaró que no lo expulsaron del club y que “la decisión” de alejarse pasó por él, cuando notó que “no podía hacer las cosas” como quería. “Quiero armar mi equipo de trabajo para hacer todo a nuestra manera”, afirmó.

“Se polarizó mucho entre lo que pasaba en el predio de Ezeiza, donde Román se había instalado, y lo que pasaba en Brandsen. Y yo, que soy de otro palo y que había ido a contribuir en otras cosas, lo que proponía o no pasaba o tenían otra idea y no la iban a hacer. Y a mí nunca me gustó ocupar un lugar por ocuparlo”, explicó.

Pergolini se peleó con Riquelme, máximo ídolo de Boca y actualmente vicepresidente y con predominio en el Consejo del Fútbol. Por ende, el empresario renunció a su cargo de vicepresidente segundo de la institución “xeneize”.

“La gente que hace la comunicación debe ser gente de Boca, no una agencia, pero esa es mi visión. Ni siquiera creo que sea la acertada, pero si no lo puedo llevar adelante, mejor correrme”, opinó en su salida del verano del 2021, apenas un año después de asumir en la fórmula con Ameal.