¡La Ciudad se prepara para celebrar el Día Nacional del Cine!

Con diferentes festivales, ciclos de proyecciones, charlas, un estreno exclusivo, novedades de Impulso Digital y los Premios Cóndor de Plata, el Ministerio de Cultura invita a los amantes de la gran pantalla a disfrutar de esta fecha especial alrededor de toda la Ciudad y también online.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad se prepara para celebrar este 23 de mayo, Día Nacional del Cine, con diversas propuestas que acercan la mejor oferta de cine nacional y universal de todos los tiempos, a vecinos y vecinas. Ofreciendo más espacios de exhibición en distintos puntos de la Ciudad, estos ciclos y actividades son una alternativa al circuito comercial masivo para disfrutar del mundo del cine de forma libre y gratuita.

En el marco de esta fecha especial, en los próximos días se podrá disfrutar gratuitamente de diferentes festivales, ciclos de proyecciones, charlas, un estreno exclusivo en la plataforma Vivamos Cultura, novedades de Impulso Digital con lanzamientos dirigidos a profesionales y amantes del mundo audiovisual, y de los Premios Cóndor de Plata.

Continúan los festivales

Este año, la sala Graciela Borges del Centro Cultural San Martín será la sede oficial del 12° Festival Internacional de Cine Político (FICiP), para disfrutar del 24 al 31 de mayo con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Este evento piensa al cine como industria, arte, espectáculo y pensamiento. Todo a la vez. Desde esta premisa, busca

producir un proceso de implicación que no quede en la pantalla, ofreciendo desde esta disciplina artística una herramienta más para actuar en la vida política y ciudadana. Para esta edición, el festival brega por una democracia sin condicionamientos, permitiéndole al público acceder a producciones audiovisuales que difícilmente integran el circuito comercial.

La programación completa se puede descargar desde la web.

Al mismo tiempo, la Ciudad a través de BA Audiovisual junto a SAE – Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales, presentan la primera edición del Festival Cortar y Contar. Su programación surge de cuatro películas que han sido analizadas en el podcast de la SAE Cortar y Contar disponible en Spotify y Anchor.fm en diciembre de 2022, y serán proyectadas también en este espacio hasta el 7 de junio, con entrada libre y gratuita. Además habrá charlas con sus directores luego de cada función. Las películas son La Encomienda, de Pablo Giorgelli, editada por María Astrauskas (SAE); Noh de Juan Fernández Gebauer, Marco Canale e Ignacio Ragone, editada por Ignacio Ragone (SAE); Esquirlas de Natalia Garayalde, editada por Julieta Seco y Martin Sappia (SAE-EDA); y Jesús López de Maximiliano Schonfeld, editada por Ana Remón (SAE). Del 25 al 31 de mayo, las películas La Encomienda de Pablo Giorgelli; La luna representa mi corazón de Juan Martín Hsu; Pensando en él de Pablo Cesar, y Verano de Rafael Ruiz Espejo y Luis Pacheco -esta última únicamente disponible del 26 al 28 de mayo-, se podrán disfrutar online desde cualquier parte del país por por Vivamos Cultura. Programación completa..

Ciclos alrededor de toda la Ciudad

La programación del Ciclo Cine Mecenazgo + está integrada por largometrajes que han recibido financiamiento del programa Mecenazgo y también otras relevantes producciones nacionales. Antes de cada función se proyectan cortos que fueron parte del Ciclo Cine Bonsai. Las sedes de este ciclo son el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Películas que se proyectarán:

● El árbol ya fue plantado de Irene Blei: plantar un árbol tiene un objetivo sencillo y directo. Quien lo cumpla podrá verlo crecer para solazarse en su sombra. Disfrutará de su perfume y del canto de los pájaros en sus ramas. Un régimen ineficaz y autoritario no tolerará aquello que se realice sin consentimiento, ni siquiera tratándose de un acto bello, enfocado en asirse al poder más allá de la razón. Un árbol echa raíces para florecer. Y eventualmente, si se arranca lo visible, su esencia halla un modo de sobreponerse para perdurar. Función: domingo 21 de mayo a las

18h – Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

● El lado salvaje de Juan Dickinson: Clara regresa a la centenaria estancia patagónica, con Martína, su pequeña hija, luego de veinte años de ausencia. Allí la espera su papá Daniel, con el que Clara está distanciada por un viejo e inútil rencor. La estancia ha envejecido como su padre y a los problemas habituales se suma una jauría de perros salvajes que diezman a los rebaños y los acechan. Clara deberá llegar hasta su ladosalvaje para salvar a su padre, resolver sus contradicciones, y recuperar a su familia. Función: lunes 29 de mayo a las 20h – Centro Cultural 25 de Mayo.

● El after del mundo de Florentina González: La humanidad ha dejado de existir. Solo quedan en el mundo Flúor y Carlix, dos fantasmas en ropa deportiva, que deambulan entre los restos de una civilización extinta. Una historia de encuentro y amistad, puntuada por una lista de reproducción definitiva: la del fin del mundo. Función:

domingo 28 de mayo a las 18h – Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Contemporáneo: Literatura + Cine Argentino es un nuevo ciclo de la Red de Bibliotecas de la Ciudad dedicado al cine nacional, donde se analizan películas cuyos guiones están basados en novelas o cuentos de escritores y escritoras de nuestro país. El objetivo de los encuentros es indagar en qué llevó a directores y directoras al deseo de adaptar esos relatos al cine, y de qué manera la literatura argentina nutre al cine nacional. El sábado 20 de mayo a las 19 h se presentará Paula Hernández, directora de la película Las siamesas, inspirada en el cuento homónimo de Guillermo Saccomano, para charlar en la Biblioteca Ricardo Güiraldes -Talcahuano 1261, Recoleta-.

En la Sala Manuel Antín del Centro Cultural San Martín se presenta Espacio Documental, ciclo producido por el programa BA Audiovisual de Impulso Cultural, como una alternativa al circuito comercial masivo. Su propósito es difundir el género documental a través de películas de producción reciente y nacional. Entrada: $400 general; $300 jubilados y estudiantes. Las películas que se proyectan son:

● Yo soy Alma (Mariana Manuela Bellone, 2022): los días viernes 19 de mayo a las 19.30h; domingo 21 de mayo a las 18h y domingo 28 a las 19h. Duración: 72’. La indagación en los propios recuerdos de Alma la hacen regresar, después de varios años, al hogar de su infancia en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba.

● Pucaurquillo (Martín Tricárico y Federico Rozas, 2022): los días sábado 20 de mayo a las 19h y sábado 27 de mayo a las 19h. Duración: 71’. A raíz del auge de la fiebre del caucho entre 1879 y 1912, la tribu Bora originaria de Colombia fue invadida y obligada a trasladarse a la Amazonía peruana por empresarios del caucho, sufriendo

horrores inhumanos por parte de ellos. Cuando este negocio colapsó y terminó su condición de esclavitud, los Boras sobrevivientes permanecieron en Perú formando comunidades. En uno de ellos, Pucaurquillo, se puede notar otra sutil invasión que atenta contra su identidad cultural: la pérdida paulatina de la transmisión oral de la lengua bora a las nuevas generaciones, el creciente consumo de televisión, la construcción de una carretera que los conectará con el centro comercial del distrito; y su respectiva deforestación.

En el ciclo El Cultural de Culto, también en la Sala Manuel Antín del Centro Cultural San Martín, este mes se presentan tres películas del estudio inglés Hammer que renovó el género de terror en la década del ‘50. Entrada: $400 general; $300 jubilados y estudiantes.

Las películas que se proyectarán son:

● La maldición de Frankenstein (Terence Fisher, 1957): el viernes 19 de mayo a las 21h. Duración: 82’. Condenado a muerte por una serie de crímenes que no ha cometido, el Barón Víctor Frankenstein trata en vano de explicar a sus carceleros que el autor de esas muertes es un monstruoso ser, creado por él en su laboratorio secreto. Su diabólica ambición de crear vida llevó a Frankenstein a desafiar a Dios, fabricando un ser abominable a partir de cadáveres.

● El perro de los Baskerville (Terence Fisher, 1959): el sábado 20 de mayo a las 21h.

Duración: 87’. Adaptación de una novela del escritor inglés Arthur Conan Doyle.

Sobre los Baskerville pesa una maldición que ha traído muerte y desgracias sin cuento a las sucesivas generaciones de la familia. Cuando Sir Charles Baskerville aparece muerto en los páramos, Sherlock Holmes sospecha que el único miembro de la familia que permanece vivo, Sir Henry, será la siguiente víctima, pero no a causa de la maldición, sino debido a la ambición de alguien que saldría muy beneficiado de su muerte. El famoso detective sabe que debe descubrir al asesino antes de que sea demasiado tarde.

El Ciclo de Directores, por su parte, está dedicado al director australiano Peter Weir, focalizado en los films realizados entre las décadas del ‘70 y ‘80. Entrada: $400 general; $300 jubilados y estudiantes. En las Salas Manuel Antín y Graciela Borges del Centro Cultural San Martín. Las películas que se proyectarán son:

● Picnic en Hanging Rock (Peter Weir, 1975): domingo 21 de mayo a las 19h. Duración: 110’. El día de San Valentín de 1900, las estudiantes de la escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock, una región australiana montañosa. A lo largo del día se produce una serie de fenómenos sobrenaturales: el tiempo se detiene, estudiantes y

maestras pierden el conocimiento y tres chicas y una profesora desaparecen.

● La última ola (Peter Weir, 1977): los días viernes 19 de mayo a las 19h y sábado 27 de mayo a las 17h. Duración: 106’. David Burton es un abogado australiano que vive tranquilamente con su hija y su esposa, hasta que unos sueños premonitorios le revelan parte del conocimiento prohibido de los aborígenes. Un asesinato que debe

investigar le pondrá en contacto con Chris, integrante de una tribu y conocedor de sus rituales.

● Gallipoli (Peter Weir, 1981): los días sábado 20 de mayo a las 17h y sábado 27 de mayo a las 20.30h. Duración: 110’. Primera Guerra Mundial, 1915. Reza la leyenda del film: “De un lugar del que nunca has oído hablar llega una historia que nunca olvidarás”. Dos amigos australianos, ambos atletas, deciden alistarse para ir a la

guerra donde les tocará luchar contra los turcos en la batalla de Gallipoli.

● El año que vivimos en peligro (Peter Weir, 1982): los días sábado 20 de mayo a las 19h y domingo 28 de mayo a las 17h. Duración: 115’. Yakarta, año 1965. Al inexperto reportero australiano Guy Hamilton (Mel Gibson) se le presenta la oportunidad de su vida cuando lo mandan como enviado especial a Indonesia. En el turbulento

escenario de la insurrección comunista contra el presidente Sukarno, conoce a Billy Kwan (Linda Hunt), un enigmático fotógrafo, y a Jill Bryant (Sigourney Weaver), una atractiva mujer que trabaja en la embajada inglesa.

● Testigo en peligro (Peter Weir, 1985): los días domingo 21 de mayo a las 17h y domingo 28 de mayo a las 20.30h. Duración: 112’. En su primer viaje a Philadelphia, el pequeño Samuel Lap (Lukas Haas), un niño de una comunidad amish, presencia por casualidad el brutal asesinato de un hombre. John Book (Harrison Ford) es el policía encargado de proteger al chico y a su madre Rachel de quienes quieren eliminar a Samuel, único testigo del homicidio.

Novedades en Impulso Digital

Para celebrar esta fecha, la Ciudad desde Impulso Digital -el programa de profesionalización para hacedores culturales de todo el país-, junto a BA Audiovisual, presenta un paquete con diferentes herramientas diseñadas especialmente para el sector audiovisual: dos clases magistrales gratuitas con los referentes del cine Marcelo Piñeyro y la productora REI CINE (Santiago Gallelli y Benjamín Domenech) y la primera entrega del boletín Gestión Cultural en Bits, dedicado al sector audiovisual hoy. Estarán disponibles para disfrutar desde la

plataforma de dicho programa a partir del 23 de mayo, Día Nacional del Cine. Además, en este mismo contexto se lanzará la guía Film in Buenos Aires, de la Buenos Aires Film Commission. Esta se podrá adquirir en formato impreso y también digital a través de la web de la BAFC a partir de la misma fecha.

● Clase magistral con Marcelo Piñeyro: el director aborda diversos aspectos del proceso creativo en la producción audiovisual. En particular, destaca la importancia de las referencias estéticas, la estructura del guión, la musicalidad y el intercambio con actores y actrices. Además, Piñeyro explora en este contenido la potencialidad del “accidente” en el proceso creativo, e ilustra con ejemplos puntuales de sus proyectos audiovisuales. Por último, el director comparte los desafíos de escribir una historia de consumo mundial, incluyendo la interacción con audiencias y el mercado en el mundo digital. Piñeyro es egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Fue productor ejecutivo de “La Historia Oficial” (1985) Película ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood. Hoy es uno de los directores más exitosos del cine hispanoparlante y sus obras son aceptadas masivamente tanto por la crítica como por el público. Debutó en la dirección cinematográfica con “Tango Feroz” (1993), luego siguieron “Caballos Salvajes” (1995), “Cenizas del Paraíso” (1997), “Plata Quemada” (2000), “Kamchatka” (2002), “El Método” (2005), “Las Viudas de los Jueves” (2009) e “Ismael” (2013) y más recientemente la miniserie “El Reino” (2021) y su segunda temporada (2023). Obtuvo decenas de premios y reconocimientos a nivel mundial en varios festivales importantes como San Sebastián, Sundance, Roma, fue premiado con Emerging Masters Awards por el Festival Internacional de Seattle, ganador de tres premios Goya otorgados por la Academia de Cine de España y también reconocido con el premio Sur de la Academia argentina.

● Clase magistral con REICINE: los fundadores de la productora comparten su visión sobre la construcción de una identidad en la producción audiovisual y la importancia de establecer relaciones a largo plazo entre realizadores y productores, basadas en vínculos humanos, afectivos y creativos. Destacan la coproducción internacional

como una forma virtuosa de impulsar proyectos y estimular el intercambio creativo.

Enfatizan la importancia de contar historias auténticas y verdaderas y comparten su modo de trabajar con el “error” en su práctica. REICINE Productora fue fundada en el año 2010 por Santiago Gallelli, Benjamín Domenech y Matías Roveda. Se ha consolidado como hogar y plataforma para los realizadores más innovadores de Argentina y América Latina, con el objetivo principal de acercar lo mejor del talento de la región a la audiencia internacional. Desde sus inicios la productora busca entablar relaciones a largo plazo con directores provenientes de distintas disciplinas.

Ha acompañado la búsqueda de nuevas experiencias de artistas como Lucrecia Martel, Valeria Bertuccelli, Pablo Fendrik, Adrián Villar Rojas, Gonzalo Tobal, Natalia Garagiola y Gastón Solnicki, entre otros. Entre sus últimos estrenos se encuentran: EL PRÓFUGO de Natalia Meta (estrenada en la Competencia Oficial de Berlín); ZAMA de

Lucrecia Martel (ganadora de más de 50 premios internacionales y reconocida como una de las 10 mejores películas de la década por las publicaciones de cine más prestigiosas del mundo); ACUSADA (única argentina en la Competencia Oficial de Venecia, posicionada en el top-ten de la taquilla local en 2018); LA REINA DEL

MIEDO, debut como directora de Valeria Bertuccelli (ganadora del Premio a Mejor Actriz en Sundance, Málaga y el Bósforo) y TEMPORADA DE CAZA de Natalia Garagiola (ganadora de la Semana de la Crítica de Venecia y del Gran Prix de Macao).

● Lanzamiento de Gestión Cultural en Bits: es un boletín digital dirigido a profesionales de la cultura. Busca dar cuenta y dejar un registro de la situación actual de las industrias creativas en la Ciudad de Buenos Aires. Cada número estará orientado a un diferente sector creativo. A través de artículos y entrevistas, profesionales y referentes de la cultura reflexionarán allí sobre la evolución de la industria en los últimos años, para delinear los desafíos que se abren en el futuro cercano. Sus artículos complementan los contenidos de capacitación que se encuentran disponibles en la plataforma de Impulso Digital. Con módulos virtuales dictados por especialistas, brindará herramientas para llevar adelante proyectos culturales en la era digital. Contará con contenidos específicos para múltiples disciplinas: audiovisual, música, editorial, artes visuales, artes escénicas, tango, videojuegos, derecho de autor y pitcheo de proyectos culturales. Todos los números se encontrarán disponibles para su lectura y descarga gratuita en la plataforma de Impulso Digital.

● Guía Film in Buenos Aires: la Buenos Aires Film Commission presenta una guía impresa y digital para realizar rodajes en la Ciudad de Buenos Aires, con información sobre la ciudad, sus industrias creativas en general y la producción audiovisual en particular. También incluye películas y series destacadas que fueron filmadas en la Ciudad, un extenso listado de locaciones disponibles y detalles sobre las acciones llevadas adelante por la Buenos Aires Film Commission. La Guía de Locaciones para filmar en la Ciudad consiste en un catálogo impreso y digital con información relevante para realizar producciones audiovisuales en la Ciudad de Buenos Aires.

Presentado en inglés y español, está dirigido a productoras y plataformas de la industria audiovisual internacional, con el fin de difundir los beneficios y atractivos de realizar producciones audiovisuales en Buenos Aires; mostrar en detalle la extensa variedad de locaciones disponibles en la Ciudad; brindar información relevante sobre la industria audiovisual de la Ciudad; atraer nuevas producciones y fomentar el crecimiento de la industria local a través de la inversión extranjera.

Estreno exclusivo de Los Bastardos en Vivamos Cultura

Luego de su estreno en salas, la aclamada película aterriza en la plataforma de contenidos culturales de la Ciudad para que espectadores de todo el país puedan disfrutarla. Los Bastardos es una epopeya sobre una de las épocas más convulsas de la historia reciente del conurbano bonaerense. En ese contexto, surge un grupo de idealistas a los que llaman despectivamente como el título del film. Protagonizada por Pablo Yotich, Gerardo Romano, Nacha Guevara, Pablo Rago, Rodolfo Ranni, Vanesa Gonzalez. Alejandro Fiore, Arturo Bonín, Agustina Posse, Gustavo Garzón y María del Carmen Valenzuela. Disponible en Vivamos Cultura.

Premios Cóndor de Plata

El 22 de mayo la Ciudad dirá presente en los Premios Cóndor de Plata y entregará allí, por cuarta vez consecutiva, el Premio BA Audiovisual del público. El resultado de este premio será a partir de la votación del público, que abrió el 10 de mayo y permanecerá abierta hasta el día de hoy inclusive, a través del siguiente formulario. Esta distinción tiene el objetivo de destacar la Mejor Película de Ficción Nacional a través de la elección de espectadores de

todo el país. Además, la Ciudad sorteará 15 pares de entradas a través de las redes de @impulsocultural y @baparticipacionciudadana, para asistir a la ceremonia que protagonizarán las grandes figuras del cine argentino.

Sobre las iniciativas de impulso al sector audiovisual

El Ministerio de Cultura de la Ciudad cuenta con diferentes políticas públicas de fortalecimiento al sector audiovisual. Entre las más relevantes, se pueden enumerar festivales como el BAFICI-Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires; los programas de financiamiento con líneas puntuales de apoyo al sector audiovisual: Fondo Metropolitano y Mecenazgo; y áreas específicas como BA Audiovisual, que fomenta la circulación de producciones audiovisuales, genera más posibilidades de exhibición y promueve la participación de los vecinos; además del sistema BASet para gestionar los permisos de filmación en la Ciudad, y de la Buenos Aires Film Commission que, a través de incentivos como Cash Rebate, promueve la realización de producciones audiovisuales internacionales en la Ciudad. A partir de este incentivo, la Ciudad brindó apoyo para la producción de series como El Eternauta, basada en la icónica historia de Héctor Germán Oesterheld, que se estrenará próximamente en Netflix con la dirección de Bruno Stagnaro y un elenco encabezado por Ricardo Darín, Carla Peterson y Ariel Staltari entre otras grandes figuras del cine nacional. En este sentido, BA Producción Internacional forma parte de los Compromisos de la Ciudad para que las producciones audiovisuales puedan convertirse en una potente usina de crecimiento económico y de empleo.

Sobre BA Audiovisual

BA Audiovisual es un programa de la plataforma Impulso Cultural (@impulsocultural) que apoya al sector audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. Fomenta la circulación de producciones audiovisuales, genera más posibilidades de exhibición y promueve la participación de los vecinos.