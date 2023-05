El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones, informó el Indec

El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones, frente al superávit de US$ 1.454 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un saldo negativo de US$ 1.469 millones, contra una ganancia de US$ 2.840 millones de 2022, año que terminó con un superávit de US$ 6.923 millones.

En lo que hace al cuarto mes del año, las exportaciones cayeron 29% para alcanzar los US$ 5.891 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 12,6% para sumar US$ 6.017 millones.

Las exportaciones de abril mostraron que la caída interanual de US$ 2.446 millones se debió principalmente a menores ventas de maíz en grano, US$ 536 millones; trigo US$ 534 millones; harina y pellets de la extracción del aceite de soja, US$ 430 millones; aceite de soja en bruto, US$ 366 millones de dólares; cebada en grano, excluida cervecera, US$ 99 millones; biodiésel y sus mezclas, US$ 90 millones, entre otras bajas.

Por contrapartida, aumentaron las ventas al exterior de autos para el transporte de carga en US$ 115 millones; y los destinados a uso personal en US$ 72 millones, entre otras subas.