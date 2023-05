Javier Milei: “Desdoblar las elecciones bonaerenses sería la muerte final del peronismo”

Días atrás, el gobernador Axel Kicillof manifestó la idea de desdoblar la elección general y aclaró que lo haría “no por oportunismo”.

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei vaticinó este martes que el Frente de Todos realizará una mala performance electoral en la provincia de Buenos Aires, si es que el gobernador Axel Kicillof decide finalmente desdoblar las elecciones de las nacionales.

“Sería la muerte final del peronismo, porque terminaría haciendo una pésima elección que podría llevarlo a su desaparición, o como le pasó a la UCR”, afirmó Milei, al analizar la posible estrategia que deslizó Kicillof días atrás, cuando adelantó que podría desdoblar la elección general para elegir gobernador, senadores, diputados e intendentes en el principal distrito electoral de la Argentina.

El gobernador indicó que “hay posibilidad” de avanzar en un desdoblamiento de la elección para “discutir el modelo de la provincia de Buenos Aires que a veces se ve opacado por la discusión nacional”. Y añadió: “Hay posibilidad. Nosotros por ley las elecciones PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero en la elección general, nos lo permiten nuestras leyes, hacerlas de manera desdoblada”.

Más allá de la crítica a Kicillof, Milei se refirió a las elecciones provinciales donde los candidatos libertarios no realizaron una buena performance en las urnas y dijo que a algunos aspirantes los apoyó y que a otros se los “endilgaron”, aunque no aclaró a qué dirigentes se refería. “Lo que pasa en las elecciones a nivel provincial no extrapolable a nivel nacional, por eso mismo está el desdoblamiento, ¿o alguien piensa que el Frente de Todos va a tener el 50% de votos en las elecciones? No van a poder pasar el 25%”, vaticinó a FM Milenium.

En contraposición, adelantó que su fuerza La Libertad Avanza realizará un muy buen comicio tanto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, como en las generales de octubre. “Vamos a tener una buena elección, vamos a tener peso en el Congreso, sobre todo en la cámara de Diputados, y con lo que tenga que ver de acompañar las ideas de la libertad, lo vamos a hacer. No vamos a avalar el modelo colectivista”, afirmó.