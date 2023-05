BAFIM: La Feria Internacional de Música de Buenos Aires 2023 llega con una edición que pone foco en el género urbano

BAFIM impulsa el desarrollo del sector de la música argentina y funciona como un puente para conectar la industria del mundo con la local. Se llevará adelante los próximos miércoles 17 y jueves 18 en el C Complejo Art Media. En esta Edición Urbana, habrá shows en vivo con entrada libre y gratuita, charlas, presentaciones con modalidad de pitching y workshops.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la plataforma Impulso Cultural, anuncia la programación de la 14a Feria Internacional de Música de Buenos Aires (BAFIM) Edición Urbana, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica para la industria de la música, que se desarrollará este miércoles 17 y jueves 18 en el C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271). En el marco de la Semana de la Música, se podrá disfrutar gratuitamente de dos jornadas con programación que pondrán el foco en el género urbano. Habrá música en vivo, un espacio de

profesionalización, charlas y presentaciones con modalidad de pitch, entre otras propuestas.

“La música argentina está atravesando un momento único y con BAFIM buscamos potenciar el enorme crecimiento que viene teniendo. Este mercado es una política de Estado que se continúa en el tiempo y que nos permite pensar la música como industria cultural y creativa, teniendo en cuenta el enorme trabajo que genera el sector en todos los escalones de la cadena de valor”, expresó Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, durante el lanzamiento de esta edición de BAFIM, y agregó: “No es casual la celebración de la Feria Internacional de Música de Buenos Aires en conjunto con la Noche de la Música y los Premios Gardel. Entendemos que todos los actores deben trabajar en conjunto para fortalecer al sector”.

Por su parte, Mora Scillamá, directora general de Desarrollo Cultural y Creativo, señaló: “Nos llena de orgullo y agradecimiento contar con los artistas que formarán parte de la edición 2023 de la Feria Internacional de Música de Buenos Aires, creemos fundamental que un evento como BAFIM esté integrado por la propia industria y en línea a los tiempos que corren. La música urbana está presente en todos lados, y cada vez más, surgen referentes

locales cuya proyección es cada vez más internacional. Desde Impulso Cultural acompañamos esa proyección facilitando herramientas para que esto suceda. Desde BAFIM, pasando por programas de profesionalización para la música a través de la plataforma Impulso Digital, además de acciones de mediación cultural a través de Pase Cultural, donde integramos al público más joven; hasta el impulso de programas de financiamiento para el

desarrollo del sector, como BAMúsica, Fondo Metropolitano y Mecenazgo con líneas específicas para el fomento de la música”.

Consolidada como una de las ferias referentes de la región, BAFIM convierte en cada edición a la Ciudad de Buenos Aires en el epicentro de la música de todo el país con la presencia de artistas, sellos, managers, programadores, agencias, medios, invitados internacionales, comitivas federales y público en general. La Feria Internacional de Música de Buenos Aires es para la industria local un puerto para la conexión con los mercados de música en el

mundo, promueve oportunidades de exportación y de encuentro para todas las asociaciones, organizaciones, cámaras y sociedades de gestión colectiva que nuclean a los diversos actores que conforman el sector de la música. Es también una instancia de actualización y reflexión sobre las problemáticas y oportunidades que se presentan en laindustria en la actualidad.

La programación de BAFIM, este año, estará dividida en cuatro secciones:

– Vivo BAFIM se basa en showcases y presentaciones musicales de artistas urbanos de todo el país que muestran su talento ante programadores de festivales, compradores internacionales, comitivas federales y público general. Formarán parte Yami Safdie, RONPE 99, AKIM 88 e importantes referentes del freestyle en el marco del Freestyle

Master Series.

– Pitch será otra de las secciones de la feria, en la que 12 proyectos seleccionados podrán presentar sus propuestas frente a invitados nacionales e internacionales y profesionales de la industria.

– Conferencias BAFIM, por su parte, se basa en charlas presentadas por Impulso Digital sobre las principales innovaciones y temas de la industria de la música. Entre los nombres que expondrán su experiencia, estarán representantes del sello discográfico independiente Bohemian Groove Corp y se llevará adelante una

entrevista a Neo Pistea.

– Camp Música Urbana BAFIM, en tanto, ofrece un espacio de formación para productores y artistas de música urbana seleccionados por convocatoria, que acceden a dos jornadas formativas junto a referentes de la industria, como los workshops de Brian Taylor (productor de Trueno y de temas de KHEA, Dani Ribba y más artistas) y Big One (produjo canciones de María Becerra, FMK, Rusheking, Lola Índigo entre otros). Es un espacio presentado junto con SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música).

Todos los shows y las conferencias (con límite de cupo) son abiertas al público general y de participación gratuita. En esta edición, se destacan las siguientes propuestas:

– Fuera de Límite FDL – miércoles 17/5 a las 16 y 17:20 h y jueves 18/5 a las 16 y 18:10 h

El clan de grafiteros, MCs, DJs y breakers realiza intervenciones con breakdance, rap y grafiti presentados por Pase Cultural.

– Entrevista a Neo Pistea – miércoles 17/5 a las 18 h A cargo de Fede Bareiro y Agustín Genoni.

– Yami Safdie – miércoles 17/5 a las 20 h

A través de Pase Cultural, llega el show de la artista nominada en los Premios Gardel 2023 por su primer disco Dije que no me iba a enamorar, que ya superó los 30 millones de streams en Spotify. En 2022 fue telonera en el show de Danny Ocean y fue destacada por Tik Tok como artista emergente. Algunos de sus hits son No me

digas, Catálogo y Tan fuerte.

– Freestyle Master Series – miércoles 17/5 a las 21:10 h

FMS reúne a los mejores referentes del freestyle desde sus inicios en 2017 en España. Hoy sus siete ligas llegan a todos los países hispanohablantes y a Brasil.

– Procesos creativos de diseño para artistas, por POPE – jueves 18/5 a las 16:10 h Charla a cargo de la diseñadora gráfica que trabajó en el diseño de covers, merchandising y redes para artistas como Lali, Miranda!, Emilia, Duki, Acru, Dani Ribba, Jmena y Wos, entre otros.

– Vestuario, música y cultura urbana – jueves 18/5 a las 18:20 h

Charla con La China Jazmín, Bruno Giordano (diseñador de indumentaria), Katerina Vara (estilista y productora) y Jorge León (estilista de Cazzu y en Revista Elle), moderada por Manuel Pizarro (Música BA).

– Nación Urbana presenta a RONPE 99 y AKIM 88 – jueves 18/5 a las 20:30 h

Nación Urbana es el festival de rap, hip hop y cultura urbana más grande de Argentina. Por su escenario pasaron Acru, Homer El Mero Mero y Sofía Gabanna, generando encuentros y colaboraciones entre artistas argentinos y españoles. En esta oportunidad, se presentan dos de los talentos emergentes más destacados de la escena.

Asimismo, en las actividades de pitching y networking, este año participan invitados internacionales de España, México, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, así como comitivas federales con representantes de proyectos de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Jujuy y Corrientes.

Sobre la Semana de la Música

BAFIM forma parte de la Semana de la Música, una propuesta que tuvo su inicio con la Noche de la Música y que se extiende hasta el próximo viernes 19 de mayo. La Noche buscó fomentar la actividad cultural del sector independiente en todas sus disciplinas y apoyar el trabajo de los artistas que hacen a la identidad cultural, con especial hincapié en la promoción y visibilización de artistas emergentes. En total, durante la jornada del sábado, se

dispusieron cuatro corredores y programación especial en lugares icónicos de los distintos barrios. Participaron más de 70 artistas con diferentes propuestas de música urbana, pop, rock y shows infantiles. Asimismo, se llevaron adelante 26 actividades federales y siete vinculadas al género urbano.

La Semana de la Música contempla otras acciones como la masterclass de Estudio Urbano este lunes 15. En esta primera edición, con eje a la música urbana, se realizará una charla sobre La autogestión: del home studio hasta los rankings junto con el artista Alan Gómez y su manager, Nicolás del Negro, quienes compartirán su experiencia personal y sus vivencias en el desarrollo de su carrera artística. Será una charla dirigida a artistas independientes, en la que participarán los ganadores de las convocatorias Suena el Barrio + Proyecto Disco 2022. Además, se anunciarán los proyectos seleccionados de estas mismas convocatorias edición 2023.

Los Premios Gardel, uno de los eventos más importantes de la región en este rubro, completarán la semana. La iniciativa, organizada por CAPIF, distingue lo mejor de la música de toda la Argentina, premiando el talento de los artistas en diversos géneros y categorías. Como antesala de esta fabulosa noche de estrellas, se realizará una intervención artística en las baldosas que circundan la flor del Parque Thays.

Sobre Impulso Cultural

Es la plataforma de emprendimientos, apoyos, formación, difusión y laboratorio de proyectos culturales en la Ciudad, que incentiva y promueve la cultura y a sus actores principales, para que cada vez más personas puedan acceder y ser protagonistas de la oferta cultural de Buenos Aires. La integran seis programas de financiamiento específicos para las diferentes disciplinas y proyectos culturales: Prodanza; Proteatro; BAMúsica; BAMilonga;

Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia; y Mecenazgo Participación Cultural; como así también áreas con programas especialmente dirigidos a una amplitud de sectores artísticos y culturales: Impulso Digital, Industria Musical, Editorial, BA Audiovisual, y la Buenos Aires Film Commission.